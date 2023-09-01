Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.09
96,33
104,94
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Сенатор Усс провел открытую лекцию для студентов Сибирского университета

Сенатор Усс провел открытую лекцию для студентов Сибирского университета
Иллюстрация: СФУ

Александр Усс, сенатор от Заксобрания Красноярского края и президент Сибирского федерального университета, выступил с лекцией перед студентами.

#НОВОСТИ

Слушателями были учащиеся института математики и фундаментальной информатики. В этом году в этот институт вуза поступило 138 человек. Первым студентов поприветствовал ректор Румянцев. Затем первокурсников с началом учебного года поздравил Александр Усс.

Пусть этот учебный год, да и все предстоящие пять лет, станут для вас временем обретения себя. Стартом для выхода на траекторию, которая на долгие годы, а, может быть, и навсегда, предопределит вашу карьеру — следовательно, и ваш жизненный путь», — отметил сенатор Усс.

Сенатор рассказал молодому поколению о своем студенчестве и жизненных ориентирах, которые оказали влияние на значимые события новейшей истории Красноярского края.

После лекции в аудитории им. В Соколова прошла линейка, где первокурсникам ИМиФИ вручили студенческие билеты.

Всего в 2023 в стенах СФУ будут обучаться около 8,5 тыс. первокурсников, общее число обучающихся в СФУ (в состав входит 21 институт) составляет 30+ тыс. единиц.

Читайте далее

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Николаевке начали выкупать жилье у собственниковВ Николаевке начали выкупать жилье у собственников
  • В Красноярске составили топ вакансий предприятий ОПКВ Красноярске составили топ вакансий предприятий ОПК
  • В Красноярске от приютов для животных ждут заявки на получение субсидийВ Красноярске от приютов для животных ждут заявки на получение субсидий
  • Сваи, раскопки и вахтовый поселок: строители метро в Красноярске отчитались о ходе работСваи, раскопки и вахтовый поселок: строители метро в Красноярске отчитались о ходе работ
  • Ресторатор Александр Митраков запускает свой бренд одеждыРесторатор Александр Митраков запускает свой бренд одежды
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.