Сенатор Усс провел открытую лекцию для студентов Сибирского университета
Александр Усс, сенатор от Заксобрания Красноярского края и президент Сибирского федерального университета, выступил с лекцией перед студентами.
Слушателями были учащиеся института математики и фундаментальной информатики. В этом году в этот институт вуза поступило 138 человек. Первым студентов поприветствовал ректор Румянцев. Затем первокурсников с началом учебного года поздравил Александр Усс.
Пусть этот учебный год, да и все предстоящие пять лет, станут для вас временем обретения себя. Стартом для выхода на траекторию, которая на долгие годы, а, может быть, и навсегда, предопределит вашу карьеру — следовательно, и ваш жизненный путь», — отметил сенатор Усс.
Сенатор рассказал молодому поколению о своем студенчестве и жизненных ориентирах, которые оказали влияние на значимые события новейшей истории Красноярского края.
После лекции в аудитории им. В Соколова прошла линейка, где первокурсникам ИМиФИ вручили студенческие билеты.
Всего в 2023 в стенах СФУ будут обучаться около 8,5 тыс. первокурсников, общее число обучающихся в СФУ (в состав входит 21 институт) составляет 30+ тыс. единиц.
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