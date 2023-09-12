Рядом с какими городами пройдет газопровод «Сила Сибири – 2»
Определение маршрута газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай находится на завершающей стадии, — об этом сообщил Александр Новак, вице-премьер России.
Предполагается, что газопровод пройдет рядом с городами Ачинск, Красноярск, Канск, Саянск, Ангарск, Иркутск и далее по территории Республики Бурятии (южнее озера Байкал) до выхода к государственной границе России в районе н.п. Наушки», — цитирует слова госслужащего Известия со ссылкой на журнал «Энергетическая политика».
Г-н Новак уточнил, что рассматривается проект строительства газопровода-отвода от Наушек до Улан-Удэ и Читы протяженностью 700 км.
Напомним, что «Сила Сибири – 2» — это газопровод между месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Его планируемая протяженность составит 6,7 тыс. км.
Ранее, 4 сентября 2023, Владимир Путин, президент России, заявил о планах ускорить строительство трубопровода «Сила Сибири – 2».
Г-н Путин на российско-китайских переговорах 21 марта 2023 отметил, что практически все параметры договоренности о новом газопроводе «Сила Сибири – 2» из России в Китай через Монголию согласованы.
Читайте далее
-
Новак: Красноярск могут газифицировать в 2028
По словам вице-премьера РФ, маршрут газопровода до города уже почти проложен.14.07.2023Новости ДККрасноярск
-
Правительство инвестирует в строительство нефтяного терминала на Таймыре 3,6 млрд
Правительство Российской Федерации выделит на строительство нефтяного терминала «Порт бухта Север» более 3,6 млрд рублей.16.01.2023Новости ДККрасноярск
-
«Восток Ойл» связали автотрассой с «Бухтой Север» на Таймыре
Общая протяженность зимников, построенных для этого проекта, теперь составляет 2 000 км.10.01.2023Новости ДККрасноярск
-
Акваторию терминала Сырадасайского месторождения на Таймыре обустроят в 2024
Работы профинансирует федеральный бюджет. В общей сложности на них выделят более 3 млрд рублей.06.01.2023Новости ДККрасноярск
-
Процедуру банкротства «Северного потока — 2» снова перенесли
Процедуру банкротства компании Nord Stream 2 AG отложили до лучших времен уже во второй раз. В конце сентября одна из двух веток газопровода была повреждена в результате взрывов.29.12.2022Новости ДКЕкатеринбург
-
На Енисее строят новые причалы для проекта «Роснефти»
Компания «РН-Ванкор» (входит в НК «Роснефть») в рамках проекта «Восток Ойл» построила новый причал на реке Енисей в районе п. Воронцово на Таймыре.
-