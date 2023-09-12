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Рядом с какими городами пройдет газопровод «Сила Сибири – 2»

Рядом с какими городами пройдет газопровод «Сила Сибири – 2»
Иллюстрация: РИА Новости

Определение маршрута газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай находится на завершающей стадии, — об этом сообщил Александр Новак, вице-премьер России.

#НОВОСТИ

Предполагается, что газопровод пройдет рядом с городами Ачинск, Красноярск, Канск, Саянск, Ангарск, Иркутск и далее по территории Республики Бурятии (южнее озера Байкал) до выхода к государственной границе России в районе н.п. Наушки», — цитирует слова госслужащего Известия со ссылкой на журнал «Энергетическая политика».

Г-н Новак уточнил, что рассматривается проект строительства газопровода-отвода от Наушек до Улан-Удэ и Читы протяженностью 700 км.

Напомним, что «Сила Сибири – 2» — это газопровод между месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Его планируемая протяженность составит 6,7 тыс. км.

Ранее, 4 сентября 2023, Владимир Путин, президент России, заявил о планах ускорить строительство трубопровода «Сила Сибири – 2».

Г-н Путин на российско-китайских переговорах 21 марта 2023 отметил, что практически все параметры договоренности о новом газопроводе «Сила Сибири – 2» из России в Китай через Монголию согласованы.

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Автор: Петр Савельев
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