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«АгроЭлита» Романа Гольдмана задолжала за землю и охрану труда

«АгроЭлита» Романа Гольдмана задолжала за землю и охрану труда
Иллюстрация: freepik.com

Общая сумма долга компании составляет примерно 1 млн рублей.

#НОВОСТИ

Администрация Сухобузимского района и компания «Центр охраны труда и промышленной безопасности» требуют взыскать с «Объединения АгроЭлита» Романа Гольдмана 951,8 тыс. рублей долгов, сообщили в Арбитражном суде Красноярского края, куда поступили соответствующие заявления.

Основные исковые требования — на 820,6 тыс. рублей — касаются задолженности по аренде земли в Сухобузимском районе. Также администрация просит расторгнуть эти договоры.

Остальное — это неоплаченные услуги в области охраны труда и проценты за пользование этими деньгами.

Вопрос о принятии исковых заявлений к производству будет решен судом в течение пяти рабочих дней.

Напомним, что 20 ноября 2023 «Объединение АгроЭлита» должна была выплатить своим пайщикам более 27 млн рублей по облигациям. Однако не сделала этого.

Против Романа Гольдмана возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сам он сейчас находится за пределами России.

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Автор: Петр Савельев
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