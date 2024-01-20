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В Красноярске и Хакасии введен режим НМУ

В Красноярске и Хакасии введен режим НМУ
Иллюстрация: smartik.ru

Режим «черного неба» введен на четыре дня в Красноярске, Минусинске, Назарово, Абакане и Черногорске.

#НОВОСТИ

С 19 часов 19 января до 19 часов 22 января 2024 на территории Красноярска, Минусинска, Назарово, Абакана и Черногорска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — сообщает ФГБУ «Среднесибирское УГМС».

В Ачинске НМУ введен в период 21…22 января 2024. Роспотребнадзор с целью контроля качества атмосферного воздуха в период НМУ усилил мониторинг уровня загрязнения.

В последний раз режим НМУ первой степени опасности на территории Абакана, Черногорска, Назарово, Ачинска и Минусинска вводили 12 января 2024, а до этого в начале декабря 2023.

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Автор: Петр Савельев
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