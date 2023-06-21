В Красноярске объявлен режим «черного неба» на два дня

Режим НМУ вводится в период 21…23 июня 2023, — сообщает Роспотребнадзор и обещает «усилить» мониторинг загрязнения воздуха.

По данным Среднесибирского УГМС, неблагоприятные для рассеивания вредных частиц метеоусловия ожидаются с 19:00 21 июня до 19:00 23 июня.

Также на «усиленный режим» переходят инспекторы Минэкологии края — дежурная группа работает круглосуточно. Совместно с передвижной лабораторией специалисты патрулируют улицы для выявления источников загрязнения атмосферного воздуха и совместно с прокуратурой проверяют предприятия мегаполиса.

В Минэкологии напомнили, что ознакомиться с текущей экологической ситуацией можно на сайте краевого Центра мониторинга или в мобильном приложении Krasecology, где данные качества атмосферного воздуха обновляются каждые 20 минут. Работает телефон круглосуточной «горячей линии»: 8 800 201 1116.

Альтернативное наблюдение ведут датчики Nebo.live. По данным сервиса загрязнение воздуха в Красноярске в моменте не превышают обычной нормы.

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