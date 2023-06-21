Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.06
84,23
92,07
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске объявлен режим «черного неба» на два дня

В Красноярске объявлен режим «черного неба» на два дня
Иллюстрация: news.myseldon.com

Режим НМУ вводится в период 21…23 июня 2023, — сообщает Роспотребнадзор и обещает «усилить» мониторинг загрязнения воздуха.

#НОВОСТИ

По данным Среднесибирского УГМС, неблагоприятные для рассеивания вредных частиц метеоусловия ожидаются с 19:00 21 июня до 19:00 23 июня.

Также на «усиленный режим» переходят инспекторы Минэкологии края — дежурная группа работает круглосуточно. Совместно с передвижной лабораторией специалисты патрулируют улицы для выявления источников загрязнения атмосферного воздуха и совместно с прокуратурой проверяют предприятия мегаполиса.

В Минэкологии напомнили, что ознакомиться с текущей экологической ситуацией можно на сайте краевого Центра мониторинга или в мобильном приложении Krasecology, где данные качества атмосферного воздуха обновляются каждые 20 минут. Работает телефон круглосуточной «горячей линии»: 8 800 201 1116.

Альтернативное наблюдение ведут датчики Nebo.live. По данным сервиса загрязнение воздуха в Красноярске в моменте не превышают обычной нормы.

В Красноярске объявлен режим «черного неба» на два дня 1

Читайте далее

 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Бывший соратник Быкова претендует на губернаторский постБывший соратник Быкова претендует на губернаторский пост
  • Проект расширения Красраба до трех полос обойдется в 110 млн рублейПроект расширения Красраба до трех полос обойдется в 110 млн рублей
  • В Красноярске арестован директор местной инвестиционной компанииВ Красноярске арестован директор местной инвестиционной компании
  • Все серьезно: что принес Красноярскому краю ПМЭФ`2023Все серьезно: что принес Красноярскому краю ПМЭФ`2023
  • Красноярец заставил «Победу» изменить условия одного из тарифовКрасноярец заставил «Победу» изменить условия одного из тарифов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.