В Красноярске объявлен режим «черного неба» на два дня
Режим НМУ вводится в период 21…23 июня 2023, — сообщает Роспотребнадзор и обещает «усилить» мониторинг загрязнения воздуха.
По данным Среднесибирского УГМС, неблагоприятные для рассеивания вредных частиц метеоусловия ожидаются с 19:00 21 июня до 19:00 23 июня.
Также на «усиленный режим» переходят инспекторы Минэкологии края — дежурная группа работает круглосуточно. Совместно с передвижной лабораторией специалисты патрулируют улицы для выявления источников загрязнения атмосферного воздуха и совместно с прокуратурой проверяют предприятия мегаполиса.
В Минэкологии напомнили, что ознакомиться с текущей экологической ситуацией можно на сайте краевого Центра мониторинга или в мобильном приложении Krasecology, где данные качества атмосферного воздуха обновляются каждые 20 минут. Работает телефон круглосуточной «горячей линии»: 8 800 201 1116.
Альтернативное наблюдение ведут датчики Nebo.live. По данным сервиса загрязнение воздуха в Красноярске в моменте не превышают обычной нормы.
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