Объявлена дата начала работы платной парковки на Мира
Перед площадью Мира оборудуют платную парковку на участке между аркой 375-летия Красноярска и началом пр. Мира.
Парковка рассчитана на 68 парковочных мест, 7 из них — для людей с ограниченными возможностями.
Стоимость 1 часа составит 25 рублей. Расчет осуществляется с помощью банковской карты, паркомата или приложения в телефоне.
График работы — круглосуточный.
На официальном портале мэрии появилась информация, что данная платная парковка начнем функционировать с 3 марта 2024.
В настоящее время на площадке уже смонтировали оборудование и поставили разделители из камня, которые обозначают границу пешеходных и парковочных зон.
Читайте далее
-
Паркуемся возле арки: новая платная автостоянка появится в центре Красноярска
Новый платный паркинг организуют в центре Красноярска. Вместимость — 68 авто.25.01.2024Новости ДККрасноярск
-
Бизнес начинается здесь: топ коммерческой недвижимости в январе`2024
Выбрать пространство, где сойдутся функциональность, уют и философия бизнеса — как правило, задачка со звездочкой. В специальном обзоре собрали варианты, которые могут стать «тем самым» местом.20.01.2024Новости ДККрасноярск
-
В Красноярске заработают еще две платные парковки
С 5 декабря новые платные парковки откроются на ул. Дубровинского (в районе дома № 1 по ул. Ломоносова) и на ул. Дзержинского (от Карла Маркса до Бограда). Об этом сообщили в мэрии.03.11.2023Новости ДККрасноярск
-
Новый «Портовый»: какой будет жизнь в лофт-районе
В сентябре состоялась масштабная градостроительная премьера на правом берегу от компании АРБАН. Делимся первыми подробностями нового жилого лофт-района «Портовый» на берегу Енисея.19.10.2023Новости ДККрасноярск
-
В Красноярске хотят объединить департаменты транспорта и Горхозяйства
Мэрия Красноярска запланировала ряд перестановок в структуре администрации — ликвидировать департамент транспорта, а его полномочия передать департаменту городского хозяйства.12.10.2023Новости ДККрасноярск
-
Три способа решить проблему с самокатами. Мнение юриста
Пешеходы передвигаются со скоростью 5-8 км/ч, а электросамокаты — 25-90 км/час по одним и тем же тротуарам, что травмоопасно. Это актуально для всех крупных городов мира. Екатеринбург — не исключение.05.08.2023Новости ДКЕкатеринбург