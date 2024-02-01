Объявлена дата начала работы платной парковки на Мира

Перед площадью Мира оборудуют платную парковку на участке между аркой 375-летия Красноярска и началом пр. Мира.

Парковка рассчитана на 68 парковочных мест, 7 из них — для людей с ограниченными возможностями.

Стоимость 1 часа составит 25 рублей. Расчет осуществляется с помощью банковской карты, паркомата или приложения в телефоне.

График работы — круглосуточный.

На официальном портале мэрии появилась информация, что данная платная парковка начнем функционировать с 3 марта 2024.

В настоящее время на площадке уже смонтировали оборудование и поставили разделители из камня, которые обозначают границу пешеходных и парковочных зон.

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