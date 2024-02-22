Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.02
92,43
99,89
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае за 2023 заметно выросло число самозанятых

В Красноярском крае за 2023 заметно выросло число самозанятых
Иллюстрация: pressfoto / ru.freepik.com

В Красноярском крае сейчас работают более 170 тыс. самозанятых. За 2023 специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» выбрали 50 тыс. человек.

#НОВОСТИ
Такие данные приводит Агентство развития малого и среднего предпринимательства края. Там отмечают, что чаще всего самозанятые шьют одежду, ремонтируют обувь и оказывают образовательные услуги.
 
Роман Мартынов, заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства края, объясняет популярность самозанятости доступностью регистрации.
Чтобы стать самозанятым, нужно всего лишь скачать мобильное приложение «Мой налог» и зарегистрироваться. Уплата налога производится по льготным налоговым ставкам: 4% – с доходов, полученных от физических лиц, 6% – с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», – рассказал Роман Мартынов.
Для самозанятых предусмотрены разного рода виды поддержки, например, помощь в выходе на маркетплейсы, продвижение в социальных сетях, участие во всероссийских выставках, консультационные и образовательные услуги, льготные микрозаймы.
 
Читайте также:

Депутаты Заксобрания в первом чтении приняли изменения в краевой закон «Об организации транспортного обслуживания». Его приводят в соответствие с федеральным.

В Красноярском крае хотят продлить ряд налоговых льгот

Пакет новых законопроектов о налоговых льготах рассматривали на заседании комитета по экономике и налоговой политике Заксобрания. Они касаются физлиц и и предприятий малого и среднего бизнеса.

В Красноярском крае растет число самозанятых

Сейчас в регионе насчитывается 150 260 самозанятых. За год их стало на 80 тысяч больше.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Городские власти предупреждают о сильных морозахГородские власти предупреждают о сильных морозах
  • Территорию бывшего хлебозавода в Красноярске продают под застройкуТерриторию бывшего хлебозавода в Красноярске продают под застройку
  • На севере Красноярского края построят сеть глэмпингов и гостиницуНа севере Красноярского края построят сеть глэмпингов и гостиницу
  • Директор красноярской компании попал под уголовное дело за неуплату налогов на 100 млнДиректор красноярской компании попал под уголовное дело за неуплату налогов на 100 млн
  • Под Красноярском запустят единственное в России производство композитных материаловПод Красноярском запустят единственное в России производство композитных материалов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.