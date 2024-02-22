В Красноярском крае за 2023 заметно выросло число самозанятых
В Красноярском крае сейчас работают более 170 тыс. самозанятых. За 2023 специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» выбрали 50 тыс. человек.
Чтобы стать самозанятым, нужно всего лишь скачать мобильное приложение «Мой налог» и зарегистрироваться. Уплата налога производится по льготным налоговым ставкам: 4% – с доходов, полученных от физических лиц, 6% – с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», – рассказал Роман Мартынов.
Депутаты Заксобрания в первом чтении приняли изменения в краевой закон «Об организации транспортного обслуживания». Его приводят в соответствие с федеральным.
В Красноярском крае хотят продлить ряд налоговых льгот
Пакет новых законопроектов о налоговых льготах рассматривали на заседании комитета по экономике и налоговой политике Заксобрания. Они касаются физлиц и и предприятий малого и среднего бизнеса.
В Красноярском крае растет число самозанятых
Сейчас в регионе насчитывается 150 260 самозанятых. За год их стало на 80 тысяч больше.
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Красноярские бренды зайдут в Москву, Санкт-Петербург и другие российские города
По результатам международной выставки франшиз «BUYBRAND Expo 2020», прошедшей недавно в Москве, красноярские предприниматели получили множество запросов от потенциальных партнеров в других городах.
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Сеть кофеен Green House открывает три заведения в Красноярске и одно в Абакане
Одна из новых кофеен в Красноярске откроется в новом для сети формате — в содружестве с сетью супермаркетов «Красный Яр».