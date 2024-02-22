В Красноярском крае за 2023 заметно выросло число самозанятых

В Красноярском крае сейчас работают более 170 тыс. самозанятых. За 2023 специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» выбрали 50 тыс. человек.

Такие данные приводит Агентство развития малого и среднего предпринимательства края. Там отмечают, что чаще всего самозанятые шьют одежду, ремонтируют обувь и оказывают образовательные услуги.

Роман Мартынов, заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства края, объясняет популярность самозанятости доступностью регистрации.

Чтобы стать самозанятым, нужно всего лишь скачать мобильное приложение «Мой налог» и зарегистрироваться. Уплата налога производится по льготным налоговым ставкам: 4% – с доходов, полученных от физических лиц, 6% – с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», – рассказал Роман Мартынов.

Для самозанятых предусмотрены разного рода виды поддержки, например, помощь в выходе на маркетплейсы, продвижение в социальных сетях, участие во всероссийских выставках, консультационные и образовательные услуги, льготные микрозаймы.

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