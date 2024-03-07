В Красноярск заходит сеть «Жизньмарт»
Первые продуктовые магазины откроются уже в 2024. Запуск торговых точек намечен на конец весны.
Как рассказал DK.RU представитель сети, в планах открыть в Красноярске 10 точек. Первый магазин появится в Советском районе.
Летом 2023 о планах выйти в Красноярск сообщал Евгений Сергеев, руководитель отдела подбора партнеров «Жизньмарт» большого формата. В прошлом году первые магазины появились в Новосибирске.
В 2023 в Красноярск зашла новосибирская сеть «Фермер-Центр». Также в городе представлены федеральные сети «Пятерочка», «Магнит», «Лента», «Окей» и региональные «Командор» и «Красный Яр».
Справка
«Жизньмарт» — уральская франчайзинговая сеть продуктовых магазинов. По стране открыто около 150 магазинов в Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Уфе, Перми, Новосибирске Санкт-Петербурге и Свердловской области.
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