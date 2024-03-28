Норильские металлурги вошли в Китайский водородный альянс

Наработки «Норникеля» в области водородной энергетики заинтересовали международных экспертов в этой области.

Компанию «Норникель» приняли в Китайский водородный альянс (China Hydrogen Alliance). Об этом объявили на Clean Energy Expo China, которая проходила с 26 по 28 марта 2024 в Пекине.

Дело в том, что «Норникель» является одним из ключевых поставщиков мирового рынка металлов платиновой группы. В частности, палладия — металла, который способен в значительной степени повысить эффективность «зеленых» технологий (водородная и солнечная энергетика).

По прогнозу Metals Focus, в ближайшие годы потребление палладия водородной энергетикой в наивысшей точке достигнет примерно 500 тыс. троянских унций. Понимая этот тренд, «Норникель» уже несколько лет активно участвует в исследованиях водородной энергетики как таковой и использования палладия для ее нужд в частности. Так, еще в 2021 компания вместе с МГИМО запустила при вузе Международный центр водородной энергетики. А в 2023 ее инженерами был создан прототип катализатора для систем генерации электролизного водорода, как раз на основе палладия.

Мы вкладываем значительные средства в исследования и разработку новых продуктов на основе этого металла. Эти усилия направлены не только на улучшение существующих технологий в области водородной и солнечной энергетики, но и на открытие новых возможностей для применения палладия в будущем», — гооврит Анна Каржавина, руководитель направления по коммерциализации новых продуктов «Норникеля».

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