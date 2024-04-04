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Минэкологии требует от трех компаний Красноярска план по снижению выбросов

Минэкологии требует от трех компаний Красноярска план по снижению выбросов
Иллюстрация: freepik / freepik

Министерство экологии Красноярского края просит обязать предприятия Красноярска разработать и согласовать мероприятия по уменьшению выбросов вредных в атмосферный воздух.

#НОВОСТИ
Соответствующие иски к «Желдорэкспедиция», «Висстрой» и «Карена» поступили в Арбитражный суд края. Ведомство просит согласовать с ним план мероприятий по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий.
 
В частности, специалисты проверяли эти предприятия во время НМУ 30 января 2024...4 февраля 2024 и обнаружили нарушения по выбросам.
План мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на согласование в Министерство до настоящего времени не поступил. Возражения на выданные предостережения также не поступали», — говорится в иске Минэкологии.
Это и стало поводом для обращения в суд. Заседания по делам намечены на май и июнь.
 
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Автор: Петр Савельев
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