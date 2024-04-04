Минэкологии требует от трех компаний Красноярска план по снижению выбросов
Министерство экологии Красноярского края просит обязать предприятия Красноярска разработать и согласовать мероприятия по уменьшению выбросов вредных в атмосферный воздух.
План мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на согласование в Министерство до настоящего времени не поступил. Возражения на выданные предостережения также не поступали», — говорится в иске Минэкологии.
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