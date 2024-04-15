Красноярск отличился рекордным ростом цен на квартиры в марте 2024

Города России с заметным ростом цен на жилье назвали аналитики «Яндекс Недвижимости» в своем исследовании.

Новостройки

В марте 2024 «однушки» и «двушки» в Красноярске подорожали сразу на 6,8 и 7,1% соответственно, — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на «Яндекс Недвижимость».

Рекордсменом по росту цен в РФ стал Челябинск — двухкомнатные квартиры в новостройках этого города подорожали на 12,6 % по сравнению с февралем 2024.

Также в ТОП вошли студии в Новосибирске (+7,1% за месяц) и студии в Уфе (+6,7%).

Отрицательная динамика цен на первичном рынке жилья наблюдается в сегменте однокомнатных квартир Калининграда — падение составило –4,8%, в Воронеже (–4,7%), в Санкт-Петербурге 3К квартиры упали на –2,5%, «однушки» в Перми снизились на –2,3%, а 1К в Новосибирске на –2%.

Вторичные

На вторичном рынке более всего подорожали студии в Омске (4,8%), Казани и Москве (3,6%).

Также ТОП-5 по этому показателю вошли студии в Екатеринбурге (2,8%) и однокомнатные квартиры в Красноярске (3%).

Лидерами по падению цен стали квартиры в Сочи — 1К (–3,9%), 2К (–4,8%) и 3К (–3,5%), студии в Уфе (–2,8%) и 2К в Перми (–1,9%).

Яндекс Недвижимость

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