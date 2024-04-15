Красноярск отличился рекордным ростом цен на квартиры в марте 2024
Города России с заметным ростом цен на жилье назвали аналитики «Яндекс Недвижимости» в своем исследовании.
Новостройки
В марте 2024 «однушки» и «двушки» в Красноярске подорожали сразу на 6,8 и 7,1% соответственно, — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на «Яндекс Недвижимость».
Рекордсменом по росту цен в РФ стал Челябинск — двухкомнатные квартиры в новостройках этого города подорожали на 12,6 % по сравнению с февралем 2024.
Также в ТОП вошли студии в Новосибирске (+7,1% за месяц) и студии в Уфе (+6,7%).
Отрицательная динамика цен на первичном рынке жилья наблюдается в сегменте однокомнатных квартир Калининграда — падение составило –4,8%, в Воронеже (–4,7%), в Санкт-Петербурге 3К квартиры упали на –2,5%, «однушки» в Перми снизились на –2,3%, а 1К в Новосибирске на –2%.
Вторичные
На вторичном рынке более всего подорожали студии в Омске (4,8%), Казани и Москве (3,6%).
Также ТОП-5 по этому показателю вошли студии в Екатеринбурге (2,8%) и однокомнатные квартиры в Красноярске (3%).
Лидерами по падению цен стали квартиры в Сочи — 1К (–3,9%), 2К (–4,8%) и 3К (–3,5%), студии в Уфе (–2,8%) и 2К в Перми (–1,9%).Яндекс Недвижимость
Читайте также
-
Красноярск вошел в топ-10 по выдаче цифровой ипотеки
По данным Банка ДОМ.РФ «Электронной ипотекой» с начала 2024 воспользовались 11,2 тыс. семей в целом по России.02.04.2024Новости ДККрасноярск
-
Вторичка в Красноярске подорожала почти до 117 тыс. рублей за «квадрат»
Квадратный метр на вторичном рынке недвижимости прибавил в цене почти по всем более-менее крупным городам страны. Исключением стала только Москва.01.04.2024Новости ДККрасноярск
-
Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.
На фоне сокращения льготных программ на новостройки застройщики и банки осваивают сегмент индивидуального жилья. Буму могут помешать только низкая маржинальность и отсутствие механизма эскроу-счетов.25.03.2024Новости ДКЕкатеринбург
-
Комфортная ипотека в Красноярском крае потребовала больше зарабатывать
Жителям края, чтобы позволить себе комфортно обслуживать ипотечный кредит, нужно зарабатывать больше, чем в других регионах Сибири.15.03.2024Новости ДККрасноярск
-
Названы строящиеся ЖК Красноярска с самыми высокими и низкими ценами на квартиры
Специалисты Стройнадзора выяснили, в каких строящихся сейчас жилых комплекса Красноярска продают самые дорогие и дешевые квартиры.27.02.2024Новости ДККрасноярск
-
Застройщики подняли цены на квартиры в некоторых ЖК Красноярска
Риелторы фиксируют рост цен на квартиры в новостройках Красноярска. В январе и начале февраля цены скорректировал ряд застройщиков.20.02.2024Новости ДККрасноярск
-
Власти поделят РФ на пять «ипотечных кластеров». Какие регионы лишат льготной ипотеки?
Регионы поделят на кластеры в зависимости от темпов роста населения и объемов строительства. При этом сохранить действие льготных программ смогут регионы только из трех кластеров.20.02.2024Новости ДКЕкатеринбург