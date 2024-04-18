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Восточный экспорт угля по КрасЖД вырос почти на треть

Восточный экспорт угля по КрасЖД вырос почти на треть
Иллюстрация: kras.rzd.ru

В общем объеме угольных отгрузок магистрали зарубежные поставки заняли почти 11%.

#НОВОСТИ

За первый квартал 2024 по Красноярской железной дороге (обслуживает территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей) на экспорт в восточном направлении было отправлено 1,69 млн тонн угля, это на 31% большем, чем за тот же срок годом ранее, рассказали в пресс-службе магистрали.

Чаще всего по этому маршруту везли топливо из Тувы и Хакасии. На долю последней пришлось почти 88% отгрузок.

Главным покупателем стал Китай, куда ушло 47% угольного грузопотока КрасЖД.

Напомним, что по итогу первого квартала 2024 на станциях Красноярской железной дороги было погружено 15,6 млн тонн угля (это почти ¾ всего грузопотока, отправленного по магистрали). Соответственно доля восточного экспорта этого вида топлива в общем объеме его погрузки составила 10,9%.

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Автор: Петр Савельев
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