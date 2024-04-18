Улицы Красноярска пропылесосят и помоют за 100 млн рублей

Убираться будут регулярно вплоть до середины октября. В общей сложности в зону ответственности компании-уборщика попадет более 1 млн метров городских улиц.

За обеспыливание и мойку красноярских дорог и тротуаров мэрия города готова заплатить 109 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте госзакупок.

Судя по описанию объекта закупки, получившему этот контракт придется чистить и мыть не только проезжую часть, но и тротуары, остановочные павильоны и шумозащитные экраны, а также убирать мусор с газонов. Причем, как с помощью техники, так и вручную.

Делать это подрядчику предстоит до 15 октября 2024. В зону его ответственности попадет 1 699 участков улично-дорожной сети Красноярска, общая протяженность которых 1,191 млн погонных метров.

Определиться с выбором муниципалитет планирует 13 мая.

Примечательно, что в марте 2024 мэрия объявила торги за право обслуживать улично-дорожную сеть Красноярска до конца года. Начальная цена контракта — 916 млн рублей. Расторговали его 16 апреля. Желающий был один (кто именно, на сайте госзакупок не сообщается), поэтому торги признали несостоявшимися, а контракт будет заключен с «победителем» как с единственным поставщиком.

Также в декабре 2023 был расторгован еще один подобный контракт на 2024 с ценой 745 млн рублей. Победителем здесь стало муниципальное Специализированное автотранспортное предприятие Красноярска.

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