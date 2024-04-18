Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 17.04
94,07
99,93
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Улицы Красноярска пропылесосят и помоют за 100 млн рублей

Улицы Красноярска пропылесосят и помоют за 100 млн рублей
Иллюстрация: t.me/mpsatp

Убираться будут регулярно вплоть до середины октября. В общей сложности в зону ответственности компании-уборщика попадет более 1 млн метров городских улиц.

#НОВОСТИ

За обеспыливание и мойку красноярских дорог и тротуаров мэрия города готова заплатить 109 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте госзакупок.

Судя по описанию объекта закупки, получившему этот контракт придется чистить и мыть не только проезжую часть, но и тротуары, остановочные павильоны и шумозащитные экраны, а также убирать мусор с газонов. Причем, как с помощью техники, так и вручную.

Делать это подрядчику предстоит до 15 октября 2024. В зону его ответственности попадет 1 699 участков улично-дорожной сети Красноярска, общая протяженность которых 1,191 млн погонных метров.

Определиться с выбором муниципалитет планирует 13 мая.

Примечательно, что в марте 2024 мэрия объявила торги за право обслуживать улично-дорожную сеть Красноярска до конца года. Начальная цена контракта — 916 млн рублей. Расторговали его 16 апреля. Желающий был один (кто именно, на сайте госзакупок не сообщается), поэтому торги признали несостоявшимися, а контракт будет заключен с «победителем» как с единственным поставщиком.

Также в декабре 2023 был расторгован еще один подобный контракт на 2024 с ценой 745 млн рублей. Победителем здесь стало муниципальное Специализированное автотранспортное предприятие Красноярска.

Читайте также:

Какие дороги отремонтируют в 2024: найди свои маршруты на онлайн-карте

Опубликован не только список дорог, которые будут отремонтированы в сезон весна/лето. Создана интерактивная карта дорожных ремонтов в Красноярске

Красноярску добавят на расходы 2,7 млрд рублей

В муниципалитете подготовили первую в этом году корректировку бюджета. Дополнительные деньги пойдут на дороги, ремонты и прочее подобное.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Анатолия Быкова увезли из Красноярска. Уже точноАнатолия Быкова увезли из Красноярска. Уже точно
  • Стало известно, кто занял место Александра Глискова во фракции ЛДПРСтало известно, кто занял место Александра Глискова во фракции ЛДПР
  • Экс-вице-мэр Сосновоборска и политтехнолог погиб в зоне СВОЭкс-вице-мэр Сосновоборска и политтехнолог погиб в зоне СВО
  • Как изменится фуд-корт и первый этаж ТРЦ «Планета» после масштабной смены концепции?Как изменится фуд-корт и первый этаж ТРЦ «Планета» после масштабной смены концепции?
  • В ТОП лучших ресторанов России вошло два заведения из КрасноярскаВ ТОП лучших ресторанов России вошло два заведения из Красноярска
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.