Улицы Красноярска пропылесосят и помоют за 100 млн рублей
Убираться будут регулярно вплоть до середины октября. В общей сложности в зону ответственности компании-уборщика попадет более 1 млн метров городских улиц.
За обеспыливание и мойку красноярских дорог и тротуаров мэрия города готова заплатить 109 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте госзакупок.
Судя по описанию объекта закупки, получившему этот контракт придется чистить и мыть не только проезжую часть, но и тротуары, остановочные павильоны и шумозащитные экраны, а также убирать мусор с газонов. Причем, как с помощью техники, так и вручную.
Делать это подрядчику предстоит до 15 октября 2024. В зону его ответственности попадет 1 699 участков улично-дорожной сети Красноярска, общая протяженность которых 1,191 млн погонных метров.
Определиться с выбором муниципалитет планирует 13 мая.
Примечательно, что в марте 2024 мэрия объявила торги за право обслуживать улично-дорожную сеть Красноярска до конца года. Начальная цена контракта — 916 млн рублей. Расторговали его 16 апреля. Желающий был один (кто именно, на сайте госзакупок не сообщается), поэтому торги признали несостоявшимися, а контракт будет заключен с «победителем» как с единственным поставщиком.
Также в декабре 2023 был расторгован еще один подобный контракт на 2024 с ценой 745 млн рублей. Победителем здесь стало муниципальное Специализированное автотранспортное предприятие Красноярска.
Читайте также:
Какие дороги отремонтируют в 2024: найди свои маршруты на онлайн-карте
Опубликован не только список дорог, которые будут отремонтированы в сезон весна/лето. Создана интерактивная карта дорожных ремонтов в Красноярске
Красноярску добавят на расходы 2,7 млрд рублей
В муниципалитете подготовили первую в этом году корректировку бюджета. Дополнительные деньги пойдут на дороги, ремонты и прочее подобное.
-
В Красноярске выбрали подрядчиков для ремонта всех дорог
В этом сезоне приводить в порядок дороги столицы края будут две компании — муниципальная «САТП» и «Промстрой». Обе уже неоднократно занимались ремонтом дорог.
-
Красноярский УДИБ уличили в нарушении закона при ремонте дорог
Заключив контракт с муниципальным предприятием, дорожное управление города впоследствии без торгов увеличило его стоимость, что не допустимо.
-