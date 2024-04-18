Рынки «Южный» и «Луч» в Красноярске застроят жильем и соцкульбытом

Мэрия города снова объявила торги за право застроить территорию этих рынков.

На улице Шахтеров в Красноярске построят новое жилье с социальной инфраструктурой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии, которая объявила торги за право комплексного развития этой территории.

Речь идет об участке в створе улиц Шахтеров и Абытаевской, а также улиц Шахтеров и Алексеева. Эта территория известна красноярцам как рынки «Южный» и «Луч».

За ближайшие восемь лет (таков срок договора) здесь планируется построить 158 тыс. кв. метров жилья, детский сад на 300 мест, школа на 1 280 мест, торговые объекты, подземные гаражи и автостоянки. При этом детсад застройщик должен будет возвести за свои средства, а потом передать его городу, а под школу сформировать земельный участок.

За право зайти на эту территория для ее комплексного развития мэрия просит на старте 267,3 млн рублей. Аукцион назначен на 17 мая 2024.

Это восьмая территория в Красноярске, по которой принято решение о комплексном развитии. Условия ее освоения определялись достаточно долго с участием жителей, депутатов и надзорных органов. Это была серьезная работа, которая отражена сейчас в условиях договора», — отметил Сергей Шикунов , и.о. руководителя департамента градостроительства.

Напомним, что впервые землю под рынками «Южный» и «Луч» выставили на торги по КРТ в феврале 2023. Но в марте того же года мэрия отменила это решение, сославшись на то, что «необходимо рассмотреть вопросы, связанные с правами собственников земельных участков, включенных в границы КРТ, и расположенных на них объектов». В чем суть этой задачи, не уточнялось. Однако известно, что еще в 2019 мэрия Красноярска, во время совместного с ФСБ рейда, выявила ряд незаконных строений на территории рынка «Южный», которые потом были снесены.

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Развитием этой территории будет «Готика-Зенит». Ей поручено провести оценку земли и расположенной на ней недвижимости, а затем выкупить их у собственников.

В Красноярске снизят интенсивность жилой застройки.

По плану властей, это должно воспрепятствовать точечной застройке. Территорий комплексного развития эти изменения не коснутся.