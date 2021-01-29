Сеть магазинов «Рыба пила» стала поставщиком Bellini
Пока речь идет только об одном ресторане в Красноярске, но ритейлер не оставляет надежд стать поставщиком рыбы и морепродуктов для других заведения группы.
Компания «Рыба пила», представленная в Красноярске сетью розничных магазинов, будет поставлять рыбу и морепродукты в ресторан «Чешуя», который входит Bellini Group, об этом DK.RU рассказала собственник ритейлера Светлана Буриченко.
По ее словам, переговоры с Bellini начались сразу после новогодних каникул. Их инициатором был владелец ресторанной группы Анатолий Ващенко.
На сегодня мы договорились и уже привезли первую партию», — говорит Буриченко.
Условия сотрудничества она не раскрывает, но уточняет, что они выгодны обеим сторонам.
Оперативно получить комментарии Bellini Group не удалось — в компании пообещали ответить на вопросы редакции позже. Со слов же Буриченко, выгода ресторана состоит в том, что ее компания поставляет им более свежие рыбу и морепродукты, чем крупные оптовые поставщики, и по более низким ценам.
Пока сотрудничество сети «Рыба пила» с ресторанной группой ограничиться одним рестораном. Но, как говорит Буриченко: «Мы будем работать в этом направлении».
Напомним, что первый магазин «Рыба пила» появился в Красноярске в октябре 2019 года. На сегодня она представлена четырьмя торговыми точками: двумя фирменными магазинами и двумя shop-in-shop. «Чешуя» же открылась в ноябре 2020 года, став первым рыбным рестораном Bellini.
Отметим, Светлана Буриченко стала дважды номинантом премии «Человек года 2020» - в номинациях «Человек года в продритейле» и «Старт года. Фуд проект».