Сеть магазинов «Рыба пила» стала поставщиком Bellini

Пока речь идет только об одном ресторане в Красноярске, но ритейлер не оставляет надежд стать поставщиком рыбы и морепродуктов для других заведения группы.

Компания «Рыба пила», представленная в Красноярске сетью розничных магазинов, будет поставлять рыбу и морепродукты в ресторан «Чешуя», который входит Bellini Group, об этом DK.RU рассказала собственник ритейлера Светлана Буриченко.

По ее словам, переговоры с Bellini начались сразу после новогодних каникул. Их инициатором был владелец ресторанной группы Анатолий Ващенко.

На сегодня мы договорились и уже привезли первую партию», — говорит Буриченко.

Условия сотрудничества она не раскрывает, но уточняет, что они выгодны обеим сторонам.

Оперативно получить комментарии Bellini Group не удалось — в компании пообещали ответить на вопросы редакции позже. Со слов же Буриченко, выгода ресторана состоит в том, что ее компания поставляет им более свежие рыбу и морепродукты, чем крупные оптовые поставщики, и по более низким ценам.

Пока сотрудничество сети «Рыба пила» с ресторанной группой ограничиться одним рестораном. Но, как говорит Буриченко: «Мы будем работать в этом направлении».