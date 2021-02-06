Сгоревший склад «Автотрейда» застрахован на 0,4 млрд рублей

Полис страхования имущества юридических лиц предусматривал страховую защиту от ущерба, причиненного товарным запасам на складе. Страховая сумма составляет более 404,5 млн рублей», – говорится в сообщении.

«Абсолют Страхование» урегулирует страховое событие, которое случилось на ул. Калинина, 60 в Красноярске.

Руководители «Автотрейд» арестованы после пожара В ходе расследования причин пожара со смертельным исходом в Красноясрке на складах компании «Автотрейд» задержаны директор и руководитель АХО. Новости ДК Красноярск

Погибших красноярских пожарных посмертно наградили орденами Трое бойцов службы газодымозащиты искали в огне человека, оставшегося на складе во время пожара, но сами стали жертвами стихии. В память о погибших в крае объявлен траур. Новости ДК Красноярск

В Красноярском крае объявлен траур по погибшим на вчерашнем пожаре Такое решение принял глава региона. В театрах и кино отменяют плановые показы комедий, меняя их на драмы. В других развлекательных учреждениях также планируют отказаться от увеселительных программ. Новости ДК Красноярск

Виновных в гибели людей при пожаре на складе в Красноярске установит следствие В происшествии погибло четыре человека. По этому факту возбуждено уголовное дело. Предполагается, что причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности. Новости ДК Красноярск

В пожаре на складе автозапчастей в Красноярске погибло трое пожарных Они искали внутри людей, которые могли там остаться, но, по всей видимости, сами стали жертвами стихии — пожарные уже больше часа не выходят на связь. Новости ДК Красноярск