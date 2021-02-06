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Сгоревший склад «Автотрейда» застрахован на 0,4 млрд рублей

«Автотрейд» Красноярск
«Автотрейд» Красноярск . Иллюстрация: yandex.ru

Компания «Абсолют Страхование» назвала сумму страхования сгоревшего склада «Автотрейд» в Красноярске.

#НОВОСТИ

Полис страхования имущества юридических лиц предусматривал страховую защиту от ущерба, причиненного товарным запасам на складе. Страховая сумма составляет более 404,5 млн рублей», – говорится в сообщении.

«Абсолют Страхование» урегулирует страховое событие, которое случилось на ул. Калинина, 60 в Красноярске.

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Автор: Стас
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