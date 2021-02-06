Сгоревший склад «Автотрейда» застрахован на 0,4 млрд рублей
Компания «Абсолют Страхование» назвала сумму страхования сгоревшего склада «Автотрейд» в Красноярске.
Полис страхования имущества юридических лиц предусматривал страховую защиту от ущерба, причиненного товарным запасам на складе. Страховая сумма составляет более 404,5 млн рублей», – говорится в сообщении.
«Абсолют Страхование» урегулирует страховое событие, которое случилось на ул. Калинина, 60 в Красноярске.
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