РЖД объявили праздничное спецрасписание электричек

В праздничные дни, приуроченные ко Дню России, изменится расписание пригородных поездов Красноярской железной дороги.

А именно, в пятницу, 11 июня, поезда будут курсировать по расписанию пятницы. 12 июня, в День России, поезда будут ходить по расписанию субботы. 13 июня, в воскресенье, по расписанию субботы. 14 июня, понедельник, по расписанию воскресенья. Это позволит всем желающим совершить поездки по удобному графику выходного дня.

Кроме того, 12 и 14 июня будет курсировать ускоренный электропоезд Красноярск – Уяр – Мана (отправление со станции Красноярск в 9:58, прибытие на станцию Мана в 15:11, отправление со станции Мана в 15:33, прибытие на станцию Красноярск в 20:37)

В пятницу, 11 июня, поезда Красноярск – Уяр – Иланская – Решоты и Красноярск – Ачинск-1 – Боготол следуют в направлении «из Красноярска», а 14 июня – в направлении «в Красноярск».

Дополнительно 11 июня назначается пригородный поезд Лужба – Междуреченск – Лужба (отправление со станции Лужба в 9:16, прибытие на станцию Междуреченск в 11:07, отправление со станции Лужба в 16:30).

Расписание поездов Красноярск – Ачинск – Суриково – Лесосибирск, Решоты – Чунояр, Аскиз – Абаза в праздничные дни не изменится. Также по обычному графику будут курсировать электрички в Хакасии.

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