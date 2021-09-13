Красноярцы скупают кухонную ЗОЖ-технику

Спрос на устройства для приготовления здоровой пищи, полезных коктейлей и низкокалорийной выпечки в Красноярске вырос на 24% по сравнению с первой половиной лета.

Жители нашего города предпочитают самостоятельно готовить соки в соковыжималках, поддерживать здоровье свежеприготовленными смузи и использовать в пищу менее обжаренные продукты, рассказали специалисты Авито.

Итак, что в топе?

Кухонный комбайн — он удобен для нарезки овощей для салатов, взбивания фруктовых коктейлей и приготовления супов-пюре.

В Красноярске комбайны стали популярнее на 61%.

Электрогриль - здесь еда сохраняет большую часть полезных веществ. И не такая жирная, как на сковородке.

Среди жителей Красноярска оборудование стало востребованнее на 23%.

Мультиварка — еще один многофункциональный прибор, готовка в котором сохраняет содержащиеся в продуктах витамины и минералы.

В Красноярске спрос на мультиварку вырос на 53%.

Электромясорубка — для приготовления фарша в домашних условиях. В нем сохранятся полезные элементы и нет консервантов.

Красноярцы искали мясорубки на 29% чаще.

Соковыжималки — соки более натуральные. Этот кухонный девайс заполучил особую любовь красноярцев. Ппопулярность соковыжималок выросла на 70%.

Блендеры — для приготовления смузи. Как говорят специалисты, такие напитки способны заменить полноценный прием пищи. Кроме того, они полны витаминов и полезны для фигуры. Жители Красноярска искали блендер на 34% чаще.

В России же сейчас набирают популярность смузи-челленджи и марафоны.

Кроме того, жители нашего края предпочитают и десерты готовить дома — высококалорийные булочки из кафе и магазинов они заменяют низкокалорийными десертами и бездрожжевым хлебом на альтернативной муке.

Поэтому еще одним популярным девайсом стали мультипекари.

Сменные панели девайса позволяют ежедневно готовить разнообразные сэндвичи, вафли и стейки практически без добавления масла.

В Красноярске спрос на мультипекари вырос на 27%.

А еще красноярцы активнее стали покупать хлебопечки.

Данный прибор имеет встроенный режим «диетический хлеб», который позволит испечь домашний хлеб без ущерба для фигуры и здоровья.

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