Работа мусорного полигона «Шинник» приостановлена, возбуждено уголовное дело

Как сообщила пресс-служба краевой прокуратуры, в отношении компании «Экоресурс», которая управляет полигоном «Шинник», возбуждено дело о нарушении правил обращения экологически опасных отходов.

Напомним, Третий апелляционный суд принял решение вернуть полигон собственнику – администрации Красноярска, а компанию «Экоресурс», которая его арендовала, привести рекультивацию. Работы должны были быть завершены до ноября 2021 года. В результате проверки, которую провела краевая прокуратура, выяснилось, что на территории полигона хранится почти в два раза больше отходом, чем предусмотрено договором. Согласно этому документу, «Экоресурс» мог максимально захоронить здесь около 3 млн кубометров отходов IV-V классов опасности. Однако в данный момент объем отходов, размещенных на «Шиннике», превышен более чем на 2 млн кубометров.

В прокуратуре также отметили, что на прилегающих территориях в почве зафиксировано превышение меди в 21 раз, никеля - в семь раз, нефтепродуктов - в 6,2 раза. Площадь полигона – 68 га.

Работа полигона приостановлена, в отношении «Экоресурса» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), а также дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.4 КоАП РФ (нарушение законодательства об экологической экспертизе).

Прокуратура также намерена взыскать с компании в судебном порядке 154 млн рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного окружающей среде.

Договор аренды полигона был заключен между департаментом муниципального имущества и земельных отношений мэрии Красноярска и ООО «Экоресурс» в 2006 году, срок его действия истек 1 августа 2020 года. В соответствии с условиями договора, «Экоресурс» был обязан вернуть участок арендодателю, предварительно проведя биологическую рекультивацию земель.

Однако арендатор отказывался проводить рекультивацию. Департамент настаивал на своем. Все это время, несмотря на запрет на захоронение отходов, «Шинник» принимал тонны мусора. Дело удалось решить в судебном порядке.

По теме: