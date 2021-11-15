Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.11
72,27
82,77
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Работа мусорного полигона «Шинник» приостановлена, возбуждено уголовное дело

Работа мусорного полигона «Шинник» приостановлена, возбуждено уголовное дело
Автор фото: Pexels . Иллюстрация: pixabay.com

Как сообщила пресс-служба краевой прокуратуры, в отношении компании «Экоресурс», которая управляет полигоном «Шинник», возбуждено дело о нарушении правил обращения экологически опасных отходов.

#НОВОСТИ

Напомним, Третий апелляционный суд принял решение вернуть полигон собственнику – администрации Красноярска, а компанию «Экоресурс», которая его арендовала, привести рекультивацию. Работы должны были быть завершены до ноября 2021 года. В результате проверки, которую провела краевая прокуратура, выяснилось, что на территории полигона хранится почти в два раза больше отходом, чем предусмотрено договором. Согласно этому документу, «Экоресурс» мог максимально захоронить здесь около 3 млн кубометров отходов IV-V классов опасности. Однако в данный момент объем отходов, размещенных на «Шиннике», превышен более чем на 2 млн кубометров.

В прокуратуре также отметили, что на прилегающих территориях в почве зафиксировано превышение меди в 21 раз, никеля - в семь раз, нефтепродуктов - в 6,2 раза. Площадь полигона – 68 га.

Работа полигона приостановлена, в отношении «Экоресурса» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), а также дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.4 КоАП РФ (нарушение законодательства об экологической экспертизе).

Прокуратура также намерена взыскать с компании в судебном порядке 154 млн рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного окружающей среде.

Договор аренды полигона был заключен между департаментом муниципального имущества и земельных отношений мэрии Красноярска и ООО «Экоресурс» в 2006 году, срок его действия истек 1 августа 2020 года. В соответствии с условиями договора, «Экоресурс» был обязан вернуть участок арендодателю, предварительно проведя биологическую рекультивацию земель.

Однако арендатор отказывался проводить рекультивацию. Департамент настаивал на своем. Все это время, несмотря на запрет на захоронение отходов, «Шинник» принимал тонны мусора. Дело удалось решить в судебном порядке.

По теме:

  • Суд поставил точку в скандале с красноярским полигоном «Шинник»

    Мусорный полигон, непригодный для использования, вернут его собственнику — мэрии Красноярска. Но уже после рекультивации, на которой настаивали чиновники.

    16.07.2021
    Новости ДК
    Красноярск
  • В атмосфере Красноярска присутствует свалочный газ

    «Шинник» травит жителей правобережья, — депутат Горсовета, эколог прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном.

    03.12.2020
    Новости ДК
    Красноярск
  • Красноярские производители полезных продуктов помогли медикам

    Предприниматели, занимающие переработкой дикорастущих ягод, трав и грибов, поддержали волонтерскую акцию #МыВместе, передав им наборы своей продукции.

    01.05.2020
    Новости ДК
    Красноярск
  • В Красноярске объявили дату публичных слушаний по строительству скандального полигона

    Прошлые публичные слушания были признаны несостоявшимися из-за обвинения властей в нарушении процедуры заседания — они были проведены в разгар рабочего дня.

    03.02.2020
    Новости ДК
    Красноярск
  • Попытка № 2: мусорный полигон на границе Красноярска снова «обсудят с горожанами»

    Вопрос мусорного полигона «Волчья грива» поднят на экспертном совете ЗС, так как публичные слушания закончились скандалом. Жителей возмутило, что мероприятие назначили днем и пустили туда не всех.

    19.01.2020
    Новости ДК
    Красноярск
  • В «Экоресурсе» прокомментировали ситуацию с «мусоросжигательным заводом»

    В конце прошлой недели в Красноярске состоялись общественные слушания, которые закончились скандалом. Представителю «Экоресурса» фактически не дали высказаться.

    03.12.2019
    Новости ДК
    Красноярск
  • УФАС по Красноярскому краю завело шесть «мусорных» дел

    В Управлении Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю находится в производстве шесть дел, связанных с организацией сбора и вывоза мусора в регионе.

    19.03.2019
    Новости ДК
    Красноярск
  • Четыре территории Красноярского края остаются без оператора по обращению с ТКО

    Повторный конкурс по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в северных районах края закончился ничем. Один из лотов не вызвал интереса ни у кого из заявителей.

    11.07.2018
    Новости ДК
    Красноярск
  • Под Красноярском построят комплекс по переработке отходов за 1,6 млрд рублей

    В 2017 году под Красноярском начнет работу технопарк «Волчья грива» - универсальный комплекс по переработке отходов. Инвестиции в его строительство и оборудование составляют 1,6 млрд рублей.

    21.04.2017
    Новости ДК
    Красноярск
  • Суд поставил точку в скандале с красноярским полигоном «Шинник»

    Мусорный полигон, непригодный для использования, вернут его собственнику — мэрии Красноярска. Но уже после рекультивации, на которой настаивали чиновники.

    16.07.2021
    Новости ДК
    Красноярск
  • В атмосфере Красноярска присутствует свалочный газ

    «Шинник» травит жителей правобережья, — депутат Горсовета, эколог прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном.

    03.12.2020
    Новости ДК
    Красноярск
  • Красноярские производители полезных продуктов помогли медикам

    Предприниматели, занимающие переработкой дикорастущих ягод, трав и грибов, поддержали волонтерскую акцию #МыВместе, передав им наборы своей продукции.

    01.05.2020
    Новости ДК
    Красноярск
  • В Красноярске объявили дату публичных слушаний по строительству скандального полигона

    Прошлые публичные слушания были признаны несостоявшимися из-за обвинения властей в нарушении процедуры заседания — они были проведены в разгар рабочего дня.

    03.02.2020
    Новости ДК
    Красноярск
  • Попытка № 2: мусорный полигон на границе Красноярска снова «обсудят с горожанами»

    Вопрос мусорного полигона «Волчья грива» поднят на экспертном совете ЗС, так как публичные слушания закончились скандалом. Жителей возмутило, что мероприятие назначили днем и пустили туда не всех.

    19.01.2020
    Новости ДК
    Красноярск
  • В «Экоресурсе» прокомментировали ситуацию с «мусоросжигательным заводом»

    В конце прошлой недели в Красноярске состоялись общественные слушания, которые закончились скандалом. Представителю «Экоресурса» фактически не дали высказаться.

    03.12.2019
    Новости ДК
    Красноярск
  • УФАС по Красноярскому краю завело шесть «мусорных» дел

    В Управлении Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю находится в производстве шесть дел, связанных с организацией сбора и вывоза мусора в регионе.

    19.03.2019
    Новости ДК
    Красноярск
  • Четыре территории Красноярского края остаются без оператора по обращению с ТКО

    Повторный конкурс по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в северных районах края закончился ничем. Один из лотов не вызвал интереса ни у кого из заявителей.

    11.07.2018
    Новости ДК
    Красноярск
  • Под Красноярском построят комплекс по переработке отходов за 1,6 млрд рублей

    В 2017 году под Красноярском начнет работу технопарк «Волчья грива» - универсальный комплекс по переработке отходов. Инвестиции в его строительство и оборудование составляют 1,6 млрд рублей.

    21.04.2017
    Новости ДК
    Красноярск

 

Автор: Наталья Кобец
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Химкомбинат «Енисей» снесут за 2 млрд рублейХимкомбинат «Енисей» снесут за 2 млрд рублей
  • В районе долгостроя «КрасКон» будут развернуты археологические работыВ районе долгостроя «КрасКон» будут развернуты археологические работы
  • «Командор» в Красноярске запустил новый сервис самообслуживания«Командор» в Красноярске запустил новый сервис самообслуживания
  • Красноярский «Центр питания» ответит перед судом за отравление школьниковКрасноярский «Центр питания» ответит перед судом за отравление школьников
  • Самое быстровозводимое жилье в городе: в ЖК «Апрелевка» сдаётся уже третий домСамое быстровозводимое жилье в городе: в ЖК «Апрелевка» сдаётся уже третий дом
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.