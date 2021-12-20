Красноярская таможня не дала авиапассажирам провезти холодное оружие и деньги
Таможня подвела итоги работы поста Аэропорт Красноярск за 11 месяцев 2021 года. За это время таможенники оформили 6108 воздушных судов международной перевозки. Только 17% из них были пассажирскими.
За 11 месяцев года таможенную границу в аэропорту пересекли почти 200 тысяч пассажиров, прилетевших из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Турции, Египта, ОАЭ, Танзании и Доминиканской Республики. По результатам проверки багажа авиапассажиров было возбуждено 699 дел об административных правонарушениях, в основном, из-за несоблюдения запретов и ограничений при провозе товаров.
В Красноярск пытались ввезти незадекларированную наличную валюту, товары для перепродажи под видом личного багажа, сигареты и насвай, алкоголь, холодное оружие (кастеты), а также карантинные товары растительного и животного происхождения.
Еще 43 дела таможенники возбудили в отношении организаций – за нарушения законодательства при перемещении товарных партий. Среди товаров, прибывших в Красноярск авиатранспортом из-за рубежа, – суточные цыплята и утята, свежие цветы, товары народного потребления. За границу на экспорт из Красноярска отправляли в том числе свежие грибы – лисички.
Маршрутная сеть грузовых авиакомпаний, выполняющих полеты в аэропорт Красноярск, связывает Европу, Россию и Юго-Восточную Азию. Как отмечают в таможне, физический объем импортных грузов по сравнению с 2020 годом увеличился на четверть, а экспортных – в 11 раз.
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