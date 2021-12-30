Пассажирам задержанных рейсов в Красноярском крае разрешили заселяться в гостиницы без QR

Для авиапассажиров, «зависших» в Норильске и Дудинке, также отменено требование о ПЦР-тестах: ранее их обязали сдавать ПЦР-тест в течение трех суток и соблюдать карантин до получения результата.

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Это распространяемся лишь на крытые помещения парка, в том числе на научно-познавательный комплекс «Нарым». С посетителей будут требовать QR -код, справки о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

В Красноярском крае вдвое ускорилась вакцинация от коронавируса после того, как власти ввели на территории региона QR-коды. Об этом рассказал губернатор региона Александр Усс.

Члены Ассоциации гостеприимства Красноярского края обратились к губернатору региона Александру Уссу с просьбой отменить введенные QR-коды в том виде, в котором они существуют сейчас.

Главный санитарный врач Красноярского края считает, что последние антиковидные ограничения позволили стабилизировать ситуацию. С распространением коронавируса в регионе.

В интервью телеканалу «Енисей» глава региона ответил на претензии противников QR-кодов, объяснив, что в крае действуют минимальные ограничения, а все жизненно необходимые сервисы и услуги доступны.

«Власть непоследовательна относительно своих обещаний. Поэтому люди постепенно выключают из своей жизни понятие «власть». Для 17-18-летних, кстати, Путина вообще будто нет» — Сергей Маркелов.

Люди недовольны QR-кодами, доверие к власти падает. Но рейтингу Путина ничего не угрожает «Власть непоследовательна относительно своих обещаний. Поэтому люди постепенно выключают из своей жизни понятие «власть». Для 17-18-летних, кстати, Путина вообще будто нет» — Сергей Маркелов. Новости ДК Екатеринбург

Губернатор Усс ответил на вопрос о введении QR-кодов на транспорте В интервью телеканалу «Енисей» глава региона ответил на претензии противников QR-кодов, объяснив, что в крае действуют минимальные ограничения, а все жизненно необходимые сервисы и услуги доступны. Новости ДК Красноярск

QR-коды в Красноярском крае в ближайшее время не отменят. По всей видимости Главный санитарный врач Красноярского края считает, что последние антиковидные ограничения позволили стабилизировать ситуацию. С распространением коронавируса в регионе. Новости ДК Красноярск

«Добивают бизнес»: красноярские рестораторы просят губернатора отменить QR-коды Члены Ассоциации гостеприимства Красноярского края обратились к губернатору региона Александру Уссу с просьбой отменить введенные QR-коды в том виде, в котором они существуют сейчас. Новости ДК Красноярск

В Красноярске отремонтировали мост через Базаиху Отремонтировать мост по ул. Базайская 158 Б удалось благодаря тому, что он попал в комплекс работ по обустройству подъездных путей к Восточному и Центральному входам в заповедник «Столбы». Новости ДК Красноярск

«Станут неотъемлемой частью нашей жизни»: QR-коды ускорили вакцинацию В Красноярском крае вдвое ускорилась вакцинация от коронавируса после того, как власти ввели на территории региона QR-коды. Об этом рассказал губернатор региона Александр Усс. Новости ДК Красноярск