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Пассажирам задержанных рейсов в Красноярском крае разрешили заселяться в гостиницы без QR

Пассажирам задержанных рейсов в Красноярском крае разрешили заселяться в гостиницы без QR
Автор фото: Wilfried Pohnke . Иллюстрация: pixabay.com

Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Красноярского края. С людей, чьи рейсы отменены или задержаны, не потребуют при заселении документы о вакцинации.

#НОВОСТИ

Для авиапассажиров, «зависших» в Норильске и Дудинке, также отменено требование о ПЦР-тестах: ранее их обязали сдавать ПЦР-тест в течение трех суток и соблюдать карантин до получения результата.

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Автор: Петр Савельев
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