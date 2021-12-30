Пассажирам задержанных рейсов в Красноярском крае разрешили заселяться в гостиницы без QR
Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Красноярского края. С людей, чьи рейсы отменены или задержаны, не потребуют при заселении документы о вакцинации.
Для авиапассажиров, «зависших» в Норильске и Дудинке, также отменено требование о ПЦР-тестах: ранее их обязали сдавать ПЦР-тест в течение трех суток и соблюдать карантин до получения результата.
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