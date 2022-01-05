«Красноярский рабочий» ушел в вынужденный отпуск из-за иска
С газеты требуют свыше 2 млн рублей за услуги, которые, по мнению редакции, являются бесплатными. Таких денег у газетчиков нет.
Редакция считала и считает, что эта услуга должна оказываться „Почтой России“ за счёт средств, полученных от подписчиков во время оформления договора подписки», — пишет Павловский.
Денег на счету у редакции — как говорится, кот наплакал, их едва хватает на выпуск газеты и содержание небольшого коллектива сотрудников... Словом, сразу после наступления будних дней редакционный счёт с его копейками будет заблокирован, а выход старейшей из ныне выходящих в России газет прекращён», — рассказывает главред «Красноярского рабочего».
По городу планируется открыть 46 точек приема отслуживших свое новогодних красавиц. Продукты их переработки будут использованы как удобрение.
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