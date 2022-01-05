«Красноярский рабочий» ушел в вынужденный отпуск из-за иска

С газеты требуют свыше 2 млн рублей за услуги, которые, по мнению редакции, являются бесплатными. Таких денег у газетчиков нет.

Редакция газеты «Красноярский рабочий» приостановила выход издания. Об этом у себя в Facebook рассказал его главный редактор Владимир Павловский.

По его словам, 30 декабря 2021 года судебные приставы вынесли постановление о взыскании с редакции порядка 2,337 млн рублей. Основанием для этого стало решение Арбитражного суда по Красноярскому краю, вынесенное по иску, который предъявила к «Красноярскому рабочему» «Почта России» — федеральная компания требовала взыскать с издания долг за доставку подписных тиражей газеты по краю.

Редакция считала и считает, что эта услуга должна оказываться „Почтой России“ за счёт средств, полученных от подписчиков во время оформления договора подписки», — пишет Павловский.

Однако Арбитраж в нескольких инстанциях поддержал федералов. Обжаловать это решение не удалось даже в Верховном суде России.

Денег на счету у редакции — как говорится, кот наплакал, их едва хватает на выпуск газеты и содержание небольшого коллектива сотрудников... Словом, сразу после наступления будних дней редакционный счёт с его копейками будет заблокирован, а выход старейшей из ныне выходящих в России газет прекращён», — рассказывает главред «Красноярского рабочего».

Также он добавляет, что в августе 2021 года был создан Фонд спасения «Красноярского рабочего». Пополнялся он читателями газеты, которые к 5 января 2022 года собрали 114,65 тысячи рублей, из которых 113,93 тысячи переведены «Почте России» в период с 19 августа по 28 декабря 2021 года.

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