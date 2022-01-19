Банк «Левобережный»: 31 год с заботой о финансовом благополучии людей и бизнеса Сибири

17 января Банк "Левобережный" отметил свой день рождения. Работая с 1991 года, он заслужил репутацию надежной финансовой структуры, входящей в первую сотню российских банков.

Более чем за 30 лет работы банк занял прочные позиции в Сибирском федеральном округе, завоевал доверие многих тысяч сибиряков и получил статус одного из ведущих региональных банков России. Сегодня он носит название Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (ПАО) и входит в топ-45 самых надежных банков России по версии экономического журнала Forbes.

Главная задача банка — предоставление широкого спектра возможностей для физических и юридических лиц с максимальным комфортом и простотой. И с этой задачей «Левобережный» успешно справляется, что подтверждается различными премиями престижных региональных конкурсов и главной наградой — доверием и преданностью клиентов. С банком работают порядка 400 тысяч частных клиентов и более 17 тысяч предприятий и организаций малого, среднего и крупного бизнеса Сибири.

Реализуя стратегию правительства РФ по повышению финансовой грамотности, банк на всей территории своего присутствия занимается финансовым просвещением школьников, трудового населения и пенсионеров. Также банк оказывает всестороннюю поддержку бизнесу как член торгово-промышленных палат Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краев, партнер экспортного страхового агентства ЭКСАР и многих зарубежных банков-корреспондентов.

По итогам 2021 года «Левобережный» входит в топ-10 банков с самой большой филиальной сетью в Сибирском федеральном округе и в топ-40 по количеству офисов в России. 62 отделения банка работают в Новосибирске, каждом районном центре Новосибирской области, Красноярске, Кемерове, Новокузнецке, Калтане, Ленинске-Кузнецком, Барнауле, Бийске, Томске и Асино.

В 2021 году авторитетное рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка на уровне ruA- с прогнозом «Стабильный». Аналитики отмечают адекватную позицию банка по капиталу при высокой рентабельности, хорошее качество активов, приемлемую оценку уровня ликвидности и корпоративного управления. Международное агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») на уровне «BB». Прогноз по рейтингу — «Стабильный». Помимо этого, Банк «Левобережный» входит в топ-30 Высшей ипотечной лиги России, топ-5 рейтинга Internet Banking Rank 2020 и рейтинга Mobile Banking Rank 2020, по данным авторитетного агентства Markswebb.

Высокие оценки профессиональных аналитиков свидетельствуют о надежности и стабильности банка, — комментирует генеральный директор Банка „Левобережный“ Владимир Шапоренко. — Стремясь быть максимально эффективными, мы будем наращивать взятый темп, приумножать свои достижения и с достоинством нести взятую на себя миссию — заботу о финансовом благополучии людей и бизнеса Сибири. Хочу выразить искреннюю благодарность нашим клиентам и партнерам, которые мотивируют нас непрерывно совершенствоваться и идти в ногу со временем».

Справка: На 1 января 2022 года собственные средства банка (капитал) составляют 12,3 млрд рублей, чистые активы — 81,5 млрд рублей, рентабельность капитала — 19%.

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