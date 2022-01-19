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Школы Красноярска больше не будут эвакуировать

Школы Красноярска больше не будут эвакуировать
Иллюстрация: gornovosti.ru

После того, как учебные заведения взяли под круглосуточную охрану, власти решили не реагировать эвакуацией на сообщения о минировании.

#НОВОСТИ
В Красноярске больше не будут эвакуировать школы в связи с угрозами терроризма. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.
Сегодня после поступления новых сообщений о минировании было принято решение об отмене эвакуации в образовательных учреждениях начального и среднего образования в Красноярске в связи с тем, что со вчерашнего вечера все школы города взяты под круглосуточную охрану сотрудников полиции и Росгвардии», — рассказала пресс-служба краевого кабинета министров.
Также решено не эвакуировать людей из религиозных учреждений, поскольку все они проверены на безопасность в связи с праздников Крещения Господня.
 
Напомним, что с конца прошлой неделе в Красноярске, как и в других городах России, снова идет волна сообщений о минировании различных учреждений, включая ТРЦ и школы. Все они оказались ложными, но до недавнего времени, на них реагировали исключительно эвакуацией людей. Но вчера несколько школ, дабы не прерывать учебный процесс, перешли на дистанционный режим работы.
 
 
Автор: Петр Савельев
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