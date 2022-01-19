Школы Красноярска больше не будут эвакуировать

После того, как учебные заведения взяли под круглосуточную охрану, власти решили не реагировать эвакуацией на сообщения о минировании.

В Красноярске больше не будут эвакуировать школы в связи с угрозами терроризма. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.

Сегодня после поступления новых сообщений о минировании было принято решение об отмене эвакуации в образовательных учреждениях начального и среднего образования в Красноярске в связи с тем, что со вчерашнего вечера все школы города взяты под круглосуточную охрану сотрудников полиции и Росгвардии», — рассказала пресс-служба краевого кабинета министров.

Также решено не эвакуировать людей из религиозных учреждений, поскольку все они проверены на безопасность в связи с праздников Крещения Господня.