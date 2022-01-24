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«Сибиряку» отказали в праве не достраивать общежития СФУ

«Сибиряку» отказали в праве не достраивать общежития СФУ
Иллюстрация: photo.sfu-kras.ru

Компания хотела через суд расторгнуть контракт, ссылаясь на существенное удорожание стройматериалов. Но суд счел, что она должна была предвидеть такую возможность.

#НОВОСТИ
Арбитражный суд Красноярского края отказал в удовлетворении иска строительной компании «Сибиряк» о расторжении контракта на строительство первой очереди комплекса общежитий Сибирского федерального университета. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
 
Иск строители подали в октябре 2021 года. В своем заявлении они утверждали, что в связи с кратным удорожанием материалов и оборудования, которые необходимы для завершения строительства, продолжать его в рамках оговоренной цены контракта (1,5 млрд рублей) невозможно и ее нужно увеличить на 145 млн. Договориться об этом с СФУ, не удалось.
Исполнение контракта на согласованных ранее условиях (без увеличения цены) повлечет для подрядчика такие убытки, что если бы он мог это предвидеть, то контракт вовсе не был бы заключен», — цитируют истца в Арбитраже.
Однако суд счел требование строителей неправомочным.
Сами по себе инфляционные процессы, рост ключевой ставки Центрального Банка, изменение курса иностранной валюты по отношению к рублю не относятся к числу обстоятельств, возникновение которых нельзя было предвидеть. Принимая во внимание, что ООО „УК Сибиряк“ является профессиональным участником спорных отношений, подрядчик мог и должен был спрогнозировать изменение уровня цен, исходя из тенденций и динамики сделок, в связи с чем, не мог не учитывать риски при заключении спорного контракта», — сказано в решении Арбитража.
Теперь у «Сибиряка» есть месяц, чтобы обжаловать эти выводы в Третьем арбитражном апелляционном суде. Будет ли компания это делать, выяснить не удалось.
 
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Автор: Петр Савельев
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