«Сибиряку» отказали в праве не достраивать общежития СФУ

Компания хотела через суд расторгнуть контракт, ссылаясь на существенное удорожание стройматериалов. Но суд счел, что она должна была предвидеть такую возможность.

Арбитражный суд Красноярского края отказал в удовлетворении иска строительной компании «Сибиряк» о расторжении контракта на строительство первой очереди комплекса общежитий Сибирского федерального университета. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Иск строители подали в октябре 2021 года. В своем заявлении они утверждали, что в связи с кратным удорожанием материалов и оборудования, которые необходимы для завершения строительства, продолжать его в рамках оговоренной цены контракта (1,5 млрд рублей) невозможно и ее нужно увеличить на 145 млн. Договориться об этом с СФУ, не удалось.

Исполнение контракта на согласованных ранее условиях (без увеличения цены) повлечет для подрядчика такие убытки, что если бы он мог это предвидеть, то контракт вовсе не был бы заключен», — цитируют истца в Арбитраже.

Однако суд счел требование строителей неправомочным.

Сами по себе инфляционные процессы, рост ключевой ставки Центрального Банка, изменение курса иностранной валюты по отношению к рублю не относятся к числу обстоятельств, возникновение которых нельзя было предвидеть. Принимая во внимание, что ООО „УК Сибиряк“ является профессиональным участником спорных отношений, подрядчик мог и должен был спрогнозировать изменение уровня цен, исходя из тенденций и динамики сделок, в связи с чем, не мог не учитывать риски при заключении спорного контракта», — сказано в решении Арбитража.

Теперь у «Сибиряка» есть месяц, чтобы обжаловать эти выводы в Третьем арбитражном апелляционном суде. Будет ли компания это делать, выяснить не удалось.

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