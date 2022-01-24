«Сибиряку» отказали в праве не достраивать общежития СФУ
Компания хотела через суд расторгнуть контракт, ссылаясь на существенное удорожание стройматериалов. Но суд счел, что она должна была предвидеть такую возможность.
Исполнение контракта на согласованных ранее условиях (без увеличения цены) повлечет для подрядчика такие убытки, что если бы он мог это предвидеть, то контракт вовсе не был бы заключен», — цитируют истца в Арбитраже.
Сами по себе инфляционные процессы, рост ключевой ставки Центрального Банка, изменение курса иностранной валюты по отношению к рублю не относятся к числу обстоятельств, возникновение которых нельзя было предвидеть. Принимая во внимание, что ООО „УК Сибиряк“ является профессиональным участником спорных отношений, подрядчик мог и должен был спрогнозировать изменение уровня цен, исходя из тенденций и динамики сделок, в связи с чем, не мог не учитывать риски при заключении спорного контракта», — сказано в решении Арбитража.
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