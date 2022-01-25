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Краевой фонд жилищного строительства может лишиться права работать с дольщиками

10-й мкрн "Солонцы-2", дом №10, 24.01.2022
10-й мкрн "Солонцы-2", дом №10, 24.01.2022. Иллюстрация: наш.дом.рф

Стройнадзор обратился в суд с требованием отозвать у фонда это право. Причина: нарушение сроков ввода домов в эксплуатацию и низкие темпы строительства.

#НОВОСТИ
У Красноярского краевого фонда жилищного строительства (ККФСЖ) могут отозвать право привлекать деньги дольщиков. Об этом рассказали в Арбитражном суде Красноярского края, в который, с соответствующим заявлением, обратилась региональная Служба строительного надзора и жилищного контроля.
 
Как сказано в заявлении, фонд сейчас строит четыре дома в 10-м микрорайоне в «Солонцах-2» (Красноярск) — №№ 3, 5, 6 и 10.
Застройщик имеет неисполненные обязательства перед участниками долевого строительства, планируемый срок ввода объектов строительства в эксплуатацию нарушен, строительство ведётся крайне медленными темпами в отношении Жилого дома № 10, в отношении иных объектов строительство не осуществляется, что свидетельствует о невозможности передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства в срок», — цитирует заявление Арбитраж.
Краевой фонд жилищного строительства может лишиться права работать с дольщиками 1
Фото: наш.дом.рф; 10-й мкрн "Солонцы-2", дом №6, 24.01.2022  (срок сдачи IV кв. 2022)
 
Также Стройнадзор напоминает, что летом 2021 года строительная компания «Омега» потребовала признать ККФЖС банкротом. Заявление принято к производству.
 
Согласно информации Единой системы жилищного строительства Минстроя РФ, из четырех домов, которые сейчас строит фонд, в реестр проблемных входит лишь один — № 10. По документам, сдать его должны в июле 2022 года. Однако первоначально это обещали сделать в феврале 2018-го.
 
Остальные же три дома числятся строящимися — ввести их в эксплуатацию должны в четвертом квартале 2022 года и третьем-четвертом 2023-го.
 
Добавим, что учредителем ККФЖС является правительство Красноярского края. По данным сервиса проверки контрагентов «Зачестныйбизнес», в 2020 году (более поздние данные еще не опубликованы) фонд показал убыток в 67,6 млн рублей при выручке в 291,7 млн.
Автор: Петр Савельев
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