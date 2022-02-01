Российский рынок мясных консервов продолжит расти

Порог спроса повысится за счет немассовых категорий сегмента. Такие выводы основаны на аналитике Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и ФНЦ Горбатова.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы особую популярность приобретут продовольственные инновации и немассовые виды консервированной продукции

Речь идет о мясных консервах. Рост спроса на эти товары отмечается уже несколько лет.

Начиная с 2015 года категория прирастает в среднем на 10% ежегодно. В начале пандемии этот показатель вырос – массовый спрос на мясную продукцию длительного хранения породил консервный бум.

С течением времени ситуация не изменилась. Мясные консервы вышли из категории продуктов стратегического запаса и стали одной из базовых позиций в ежедневной продуктовой корзине потребителей.

Консервированное мясо укрепило позиции и благодаря новой модели купли-продажи. В режиме изоляции бизнес постепенно перешел в e-commerce. Неотъемлемой частью повседневности стали покупки в Интернете, причем продовольствие на чаше весов перевесило товары прочих категорий.

Очевидно, покупатели выбирали тщательно упакованные и долгохранимые продукты – к ним больше доверия. Со временем в потребительской среде возросла потребность в пищевом разнообразии – рынок консервации ответил на спрос должным образом.

Компании, вовремя ухватившие волну, быстро сориентировались и стали производить нетривиальный продукт. Из обычной тушенки консервы превратились в готовые мясные блюда, среди которых немало деликатесов.

Так, например, AgriFoodTech-холдинг Goldman Group выпустил линейку томленого мяса сибирской дичи – оленина, лосятина, мясо косули и бобра с добавлением северных трав, ягод, лесных грибов и простых специй. Без ГМО и усилителей вкуса, что также сыграло важную роль в выборе покупателя, ориентированного на приобретение здоровой и полезной продукции.

Не умаляя позиций оффлайн-торговли сибирский холдинг дополнился e-Grocery. Готовые блюда под брендом «Мясничий» стали доступны повсеместно, благодаря расширению онлайн-географии продаж. Товары появились на крупнейших маркетплейсах Ozon, Wildberries, AliExpress, а также собственном Интернет-магазине и удобном приложении бренда.

Что примечательно, холдинг сделал свою продукцию доступной не только для частных покупателей, но и для опта. Используя любой из указанных сервисов, потенциальные и действующие партнеры – ритейлеры и дистрибьюторы могут заказать необходимое количество товара для дальнейшей реализации.

С учетом экспертной аналитики несложно спрогнозировать, что в ближайшем будущем продукция холдинга продолжит набирать популярность. В стратегии развития Goldman Group одна из ведущих задач – разработка новых продуктовых позиций для определенных групп населения.

При этом стоит отметить, что в консервном арсенале «Мясничего» уже более полусотни видов. Среди них: деликатесы из мяса дичи, паштеты, фитнес-еда, halal food и многое другое. Как раз то, что отвечает свойствам немассовым видам консервной продукции.

Как новинки, так и хиты продаж холдинг продолжит продвигать в e-Grocery, постепенно расширяя географию поставок. Goldman Group уже включен в реестр поставщиков Таможенного союза, и дальнейшие действия – сертификация продукции для поставок в страны, не входящие в ТС.

По-прежнему с успехом качественные продукты от «Мясничего» продолжают реализовываться на местном рынке.

В Красноярске все виды готовых блюд про запас и на каждый день доступны как онлайн, так и оффлайн. Жители города активно заказывают тушеное мясо и паштеты в удобном приложении и на сайте.

Кроме того, товары всегда в наличии в супер- и гипермаркетах «Аллея», «Командор», «Красный Яр», а также в фирменных магазинах «Мясничий», где, кстати, можно приобрести и абсолютную новинку продуктового ритейла – готовую утку су-вид. Блюдо приготовлено по особой технологии и уникальному рецепту. Все, что нужно – просто разогреть.