«Славица» завалит Монголию красноярским мороженым

Компания планирует более чем в десять раз увеличить объем экспорта в эту страну. На сегодня это единственный зарубежный рынок, куда поставляется красноярское мороженое.

Красноярские мороженщики в 2022 году собираются поставить в Монголию 300 тонн своей продукции. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Первая партия холодного лакомства будет отправлена на днях — вчера она прошла контроль и ветеринарное оформление в ведомстве. Ее объем составит 7,9 тонны.

Как рассказали DK.RU в краевом Россельхознадзоре, красноярское мороженое сейчас экспортируется только в Монголию. И только с одного предприятия. Судя по предоставленным фото, речь идет о компании «Славица». Мороженое же называется «Азарт».

С самой фабрикой связаться не удалось, поэтому остался без ответа вопрос о том, сама ли компания поставляет свою продукцию за рубеж или через своего дистрибьютора, коим в Красноярске является фирма «Крайс-Торг».

Также в Россельхознадзоре рассказали, что красноярское мороженое поставляется в Монголию уже не первый год, но не в таких объемах — к примеру, в 2021 году его в эту страну было отгружено 24 тонны.

Читайте также:

В Красноярске выросли цены на эскимо Цены на мороженое в Красноярском крае выросли на 10,4% — сообщает Красноярскстат. Экспорт зерна из Красноярского края сократился более чем вдвое Внутри России отправка злаковых и масличных культур из региона выросла на три четверти. А вот зарубежные направления ощутимо просели

С начала года из Красноярского края за рубеж вывезли почти полмиллиона кубов леса

Большая часть — это пиломатериалы, которые ушли в Китай. Круглый же лес превалировал в поставках внутри России.