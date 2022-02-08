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«Славица» завалит Монголию красноярским мороженым

«Славица» завалит Монголию красноярским мороженым
Иллюстрация: пресс-служба Россельхознадзора

Компания планирует более чем в десять раз увеличить объем экспорта в эту страну. На сегодня это единственный зарубежный рынок, куда поставляется красноярское мороженое.

#НОВОСТИ
Красноярские мороженщики в 2022 году собираются поставить в Монголию 300 тонн своей продукции. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.
 
Первая партия холодного лакомства будет отправлена на днях — вчера она прошла контроль и ветеринарное оформление в ведомстве. Ее объем составит 7,9 тонны.
 
Как рассказали DK.RU в краевом Россельхознадзоре, красноярское мороженое сейчас экспортируется только в Монголию. И только с одного предприятия. Судя по предоставленным фото, речь идет о компании «Славица». Мороженое же называется «Азарт».
 
«Славица» завалит Монголию красноярским мороженым 1
 
С самой фабрикой связаться не удалось, поэтому остался без ответа вопрос о том, сама ли компания поставляет свою продукцию за рубеж или через своего дистрибьютора, коим в Красноярске является фирма «Крайс-Торг».
 
Также в Россельхознадзоре рассказали, что красноярское мороженое поставляется в Монголию уже не первый год, но не в таких объемах — к примеру, в 2021 году его в эту страну было отгружено 24 тонны.
 
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Автор: Петр Савельев
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