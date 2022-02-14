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Красноярские лисички поедут в страны Персидского залива

Красноярские лисички поедут в страны Персидского залива
Иллюстрация: пресс-служба центра «Мой бизнес»

В крае планирует организовать сеть загопунктов. Пока решили сосредоточиться на грибах, но в перспективе перечень принимаемой в них продукции собираются расширить.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае, при поддержке региональных властей, собираются создать сеть пунктов по заготовке дикоросов. В 2022 году планируется открыть более 20 таких заготпунктов. Об этом рассказали в краевом агентстве развития малого и среднего бизнеса.
Каждый заготпункт оснастят холодильником, приёмочным отделением, сортировочным столом и т.д. Оборудование позволит принимать у населения собранную дикоросную продукцию, проводить её первичную обработку и отправлять в сортировочный центр в Красноярске», — говорят в агентстве.
По началу решено сосредоточиться на грибах лисичках, но в перспективе список принимаемой заготпунктами продукции будет расширен до 12 видов дикоросов.
В прошлом году с помощью партнёров удалось осуществить пробную поставку четырех тонн грибов лисичек во Франкфурт-на-Майне. Этот канал продаж планируется расширить. Кроме того, ориентир будет взят на страны Персидского залива, а также на внутренний рынок, поскольку спрос на органическую и экопродукцию здесь постоянно растет», — рассказал руководитель региональной сети центров «Мой бизнес» Александр Граматунов.
По его словам, первый заготпункт появится совсем скоро в Красноярске. Остальные откроются к началу сезона в различных территориях края. Открывать и работать в заготпунктах будут предприниматели, а «Мой бизнес» будет осуществлять необходимую поддержку. В том числе и финансовую (в каких объемах, правда, пока не ясно).
 
Добавим, что, по оценкам экспертов в Красноярском крае потенциально может добываться порядка 3 млн тонн дикоросов в год. Фактический же объем добычи сейчас составляет примерно 6% от этого количества.
 
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Центр «Мой бизнес» собирается разработать «коробочные» решения для жителей края, которые занимаются этим видом деятельности. Так власти рассчитывают привлечь к этому делу больше людей.

Овощеводам Красноярского края компенсируют расходы на технику

Раньше аграрии из этого сегмента не имели доступа к подобной господдержке. Теперь же ее распространили и на них.

Самозанятых аграриев допустят до господдержки

Речь идет о людях, развивающих свои личные подсобные хозяйства. Раньше на них господдержка не распространялась.

Автор: Петр Савельев
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