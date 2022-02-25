Красноярские дорожники пытаются через суд вернуть реагенты на улицы

Использовать химию для борьбы с наледью на дорогах им запретил Роспотребнадзор. Теперо они (дорожники) пошли в Арбитраж.

Муниципальное предприятие Красноярска «САТП» («Специализированное автотранспортное предприятие») хочет вернуть право использовать реагент ХКНМ для борьбы с наледью и снегом на дорогах. С таким заявлением оно обратилось в Арбитражный суд Красноярского края.

Использовать этот вещество дорожникам неделю назад запретил Роспотребнадзор. Причина: реагент не прошел проверку безопасности в рамках санитарного законодательства.

В САТП с такой постановкой вопроса не согласились и решили оспорить выводы Роспотребнадзора в суде.

Антигололедный реагент „ХКНМ“ соответствует требованиям, предъявляемым к противогололедным материалам законодательством Российской Федерации, а его безопасность подтверждена экспертными заключениями. К тому же, Роспотребнадзором не доказана опасность этого реагента для граждан», — цитирует пресс-служба Арбитража доводы дорожников.

Заявление САТП принято к рассмотрению. Первое заседание суда назначено на 13 апреля 2022 года.

Читайте также:

Мэрия Красноярска объявила тендер на ПСД реконструкции пр. Свободный На портале Госзакупки появился соответствующий лот, размещенный департаментом муниципального заказа регионального центра.

Сергей Еремин предложил придумать имя уличному пылесосу

Вакуумные пылесосы для уборки улиц разработали несколько лет назад в муниципальном предприятии САТП, конструкция отличается простотой сборки и обслуживания.

Снегоплавильные установки добрались до Красноярска

Эти машины городу подарили власти Санкт-Петербурга. Недавно они доехали до города и сегодня их испытали в деле.