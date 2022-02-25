Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.02
86,92
97,76
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярские дорожники пытаются через суд вернуть реагенты на улицы

Красноярские дорожники пытаются через суд вернуть реагенты на улицы
Автор фото: Руслан Рыбаков. Иллюстрация: gornovosti.ru

Использовать химию для борьбы с наледью на дорогах им запретил Роспотребнадзор. Теперо они (дорожники) пошли в Арбитраж.

#НОВОСТИ
Муниципальное предприятие Красноярска «САТП» («Специализированное автотранспортное предприятие») хочет вернуть право использовать реагент ХКНМ для борьбы с наледью и снегом на дорогах. С таким заявлением оно обратилось в Арбитражный суд Красноярского края.
 
Использовать этот вещество дорожникам неделю назад запретил Роспотребнадзор. Причина: реагент не прошел проверку безопасности в рамках санитарного законодательства.
 
В САТП с такой постановкой вопроса не согласились и решили оспорить выводы Роспотребнадзора в суде.
Антигололедный реагент „ХКНМ“ соответствует требованиям, предъявляемым к противогололедным материалам законодательством Российской Федерации, а его безопасность подтверждена экспертными заключениями. К тому же, Роспотребнадзором не доказана опасность этого реагента для граждан», — цитирует пресс-служба Арбитража доводы дорожников.
Заявление САТП принято к рассмотрению. Первое заседание суда назначено на 13 апреля 2022 года.
 
Читайте также:
Мэрия Красноярска объявила тендер на ПСД реконструкции пр. Свободный

На портале Госзакупки появился соответствующий лот, размещенный департаментом муниципального заказа регионального центра.

Сергей Еремин предложил придумать имя уличному пылесосу

Вакуумные пылесосы для уборки улиц разработали несколько лет назад в муниципальном предприятии САТП, конструкция отличается простотой сборки и обслуживания.

Снегоплавильные установки добрались до Красноярска

Эти машины городу подарили власти Санкт-Петербурга. Недавно они доехали до города и сегодня их испытали в деле.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Три красноярских ресторана вошли в ТОП-50 российских заведенийТри красноярских ресторана вошли в ТОП-50 российских заведений
  • Помещения «Командора» и «НадоМаркета» выставили на продажуПомещения «Командора» и «НадоМаркета» выставили на продажу
  • Александр Усс назначил себе советника по малому и среднему бизнесуАлександр Усс назначил себе советника по малому и среднему бизнесу
  • Рейсы из Красноярска в Сочи продолжаются по расписаниюРейсы из Красноярска в Сочи продолжаются по расписанию
  • Руководителем департамента транспорта Красноярска назначен бывший полицейскийРуководителем департамента транспорта Красноярска назначен бывший полицейский
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.