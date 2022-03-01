КЭФ-навигатор: дискуссии и роуд-шоу, которые нельзя пропустить

XVIII Красноярский экономический форум пройдет со 2 по 4 марта в гибридном формате. Центральной офлайн-площадкой КЭФ станет Сибирский федеральный университет. Помимо обычного онлайн-подключения экспертов к мероприятиям форума в этом году планируется работа экспертных онлайн-площадок в Москве и зарубежных городах, например Берлине и Пекине.

КЭФ-2022 не только трансформируется в глобальное мероприятие для брейншторма, но и сам штурмует важнейшие тренды международной повестки. Так, центральной линией деловой программы Красноярского экономического форума станет экология — развитие «зеленой» экономики и российская практика применения принципов ESG.

Другая ключевая тема — потенциал и трансформация Сибири как «магнита» международного масштаба. Помимо концепции опережающего развития Ангаро-Енисейского макрорегиона (Енисейской Сибири) новых красок этой теме добавили недавние инициативы министра обороны РФ, президента Русского географического общества Сергея Шойгу. Он предложил рассматривать Ангаро-Енисейский макрорегион, а также Южную Сибирь как территории для создания новых городов, которые станут научно-промышленными и экономическими центрами.

Пленарное заседание «Сибирь: экономика будущего»

Новые горизонты развития Сибири — главная тема центральной дискуссии КЭФ-2022. Эксперты обсудят, сможет ли Сибирь стать новым центром притяжения мирового уровня и какую политику для этого должно вести государство. Фокус в дискуссии будет сделан на экологию, которая может и должна сыграть первую скрипку в формировании качественно новой деловой среды в регионах Сибири.

Форум поднимет не только общероссийские, но и глобальные темы — в первую очередь вопросы международной экологической повестки. Также в центре внимания окажется дальнейшее развитие Сибири как территории с огромным потенциалом — этот вектор обозначил президент России на ближайшее столетие. По итогу мы рассчитываем сформировать перечень предложений, которые станут основой стратегических решений российского и международного уровня», — губернатор Красноярского края Александр Усс.

Панельная дискуссия «Глобальная ESG-транс-формация экономики. Готовы ли регионы Сибири к рывку в будущее?»

Какая трансформация ожидает российскую экономику в условиях реализации принципов ESG и как российский бизнес может обратить ESG-вызовы в возможности — это главные темы дискуссии. Эксперты также обсудят практики и перспективы реализации механизмов «зеленого» финансирования и роль новейших технологий в области ESG и устойчивого развития. Какая трансформация ожидает российскую экономику в условиях реализации принципов ESG и как российский бизнес может обратить ESG-вызовы в возможности — это главные темы дискуссии. Эксперты также обсудят практики и перспективы реализации механизмов «зеленого» финансирования и роль новейших технологий в области ESG и устойчивого развития.

Основная программа форума будет максимально актуальной и связанной с развитием Сибири как плацдарма для развития экономики нашей страны. Будут сделаны акценты не только на развитие новых технологий экономики будущего, но и на экологию. Она должна успевать за глобальными инвестиционными проектами, которые будут разворачиваться на территории сибирского региона», — генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

Экспертная дискуссия «Сибирь через 30 лет: вызовы, возможности, системные инициативы»

Дискуссия станет частью одного из основных треков КЭФ-2022, посвященного новым подходам к пространственному развитию. Участники обсудят стратегическое видение развития Сибири, влияние глобальной повестки устойчивого развития на макрорегион, а также задачу по декарбонизации сибирской экономики к 2060 году. Эксперты также оценят возможность создания в Сибири новых центров притяжения интеллектуальных и финансовых инвестиций. Соорганизатором дискуссии выступает Центр стратегических разработок. Дискуссия станет частью одного из основных треков КЭФ-2022, посвященного новым подходам к пространственному развитию. Участники обсудят стратегическое видение развития Сибири, влияние глобальной повестки устойчивого развития на макрорегион, а также задачу по декарбонизации сибирской экономики к 2060 году. Эксперты также оценят возможность создания в Сибири новых центров притяжения интеллектуальных и финансовых инвестиций. Соорганизатором дискуссии выступает Центр стратегических разработок.

Основным вызовом сибирских регионов является фактор убыли населения и сокращение трудового потенциала территории, что оказывает влияние на перспективы развития высокоинтеллектуальных и высокотехнологичных видов экономической деятельности. Это провоцирует миграционные тенденции внутри страны. Необходима комп-лексная скоординированная политика по изменению данной тенденции», — вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие» Центра стратегических разработок Татьяна Караваева.

Экспертная дискуссия «Маркетплейсы как драйвер развития e-commerce и инструмент стимулирования экспорта»

Дискуссия пройдет в рамках одного из ключевых треков форума — «Цифровизация и новые смыслы в экономике». Игроки рынка обсудят, как маркетплейсы меняют рынок электронной коммерции и какие технологии определят развитие e-commerce в перспективе. В рамках дискуссии будут рассмотрены лучшие мировые и российские практики внедрения цифровых сервисов в онлайн-торговле, а эксперты дадут свои прогнозы развития новых рынков для маркетплейсов. Дискуссия пройдет в рамках одного из ключевых треков форума — «Цифровизация и новые смыслы в экономике». Игроки рынка обсудят, как маркетплейсы меняют рынок электронной коммерции и какие технологии определят развитие e-commerce в перспективе. В рамках дискуссии будут рассмотрены лучшие мировые и российские практики внедрения цифровых сервисов в онлайн-торговле, а эксперты дадут свои прогнозы развития новых рынков для маркетплейсов.

Глубокая переработка древесины и лесовосстановление в регионах Сибири

КЭФ-2022 станет площадкой для проведения расширенного заседания экспертно-консультационного совета Межрегио-нальной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам. На повестке оптимизация системы лесоустройства, формирование проектов глубокой переработки некондиционной древесины в Красноярском крае, модельные проекты по лесовосстановлению в Иркутской области. КЭФ-2022 станет площадкой для проведения расширенного заседания экспертно-консультационного совета Межрегио-нальной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам. На повестке оптимизация системы лесоустройства, формирование проектов глубокой переработки некондиционной древесины в Красноярском крае, модельные проекты по лесовосстановлению в Иркутской области.

Красноярский экономический форум — это одна из главных дискуссионных площадок, посвященная нуждам и планам всей Сибири. Здесь мы рассчитываем совместно с представителями бизнеса, власти, науки, общественности выработать стратегические решения, которые касаются развития не только Ангаро-Енисейского макрорегиона, но и всей Большой Сибири», — председатель исполнительного комитета МАСС Геннадий Гусельников.

Open-talk «Эко-френдли промышленность. Эффективность и выгода против глобального тренда»

Открытый разговор посвящен теме влияния экостандартов на российскую и мировую промышленность. Может ли экологичный бизнес быть прибыльным в России и как мотивировать флагманов экономики на инициативы в русле экологической повестки? Экспертное сообщество обсудит эти и другие темы. Открытый разговор посвящен теме влияния экостандартов на российскую и мировую промышленность. Может ли экологичный бизнес быть прибыльным в России и как мотивировать флагманов экономики на инициативы в русле экологической повестки? Экспертное сообщество обсудит эти и другие темы.

Ток-шоу «7 вопросов экспертам. ESG-повестка и формирование туристического бренда региона»

Ток-шоу станет ликбезом по ESG-по-вестке. В обсуждении заявлены такие темы, как формирование имиджа региона на внутреннем и международном рынках с помощью ESG-стратегии, а также экотуризм и «зеленые» мероприятия как новая ниша для развития региона. Ток-шоу станет ликбезом по ESG-по-вестке. В обсуждении заявлены такие темы, как формирование имиджа региона на внутреннем и международном рынках с помощью ESG-стратегии, а также экотуризм и «зеленые» мероприятия как новая ниша для развития региона.

Основной тематической линией, пронизывающей весь форум, является тема экологии. С учетом специфики региона вопросы экологии обсуждаются не только в экономическом ключе и соблюдения принципов ESG, но также и с точки зрения пространственного развития и сохранения природного наследия. Последние инициативы правительства РФ дают новые стимулы для развития Сибири, поэтому эти вопросы также будут лежать в контексте дискуссий. В рамках КЭФ с привлечением международных и российских экспертов пройдет обсуждение инициативы министра обороны РФ Сергея Шойгу по стратегии развития Ангаро-Енисейского макрорегиона и Сибири в целом», — заместитель руководителя программной дирекции КЭФ Никита Кондрахов.

Форсайт-сессия «Применение искусственного интеллекта: новые горизонты и этические аспекты»

На повестке этические и практические вопросы внедрения искусственного интеллекта. Какими принципами руководствуются власти регионов при внед-рении решений ИИ в своих субъектах и каков уровень доверия людей к искусственному интеллекту? На сессии будет также затронут кад-ровый вопрос: компетенции, необходимые специалистам по ИИ. На повестке этические и практические вопросы внедрения искусственного интеллекта. Какими принципами руководствуются власти регионов при внед-рении решений ИИ в своих субъектах и каков уровень доверия людей к искусственному интеллекту? На сессии будет также затронут кад-ровый вопрос: компетенции, необходимые специалистам по ИИ.

Открытый диалог «Женщины в бизнесе. Лидерство и культура наставничества»

Возглавляемые и основанные женщинами компании играют все большую роль в российской и мировой экономике. Есть ли разница между мужским и женским стилем руководства и существует ли «женское лидерство» — эти и другие темы будут затронуты во время открытого диалога. Отдельный трек в рамках дискуссии будет посвящен инициативам российских и международных компаний по развитию и поддержке женского лидерства в мире. Возглавляемые и основанные женщинами компании играют все большую роль в российской и мировой экономике. Есть ли разница между мужским и женским стилем руководства и существует ли «женское лидерство» — эти и другие темы будут затронуты во время открытого диалога. Отдельный трек в рамках дискуссии будет посвящен инициативам российских и международных компаний по развитию и поддержке женского лидерства в мире.

Open-talk «Экономика талантов — как готовить кадры для креативных индустрий»

Экономика талантов не менее горячая тема, чем ESG. Open-talk берется ответить на самые актуальные вопросы, от поиска и поддержки кад-ров для креативной экономики до роли образования в выращивании специалистов для творческого бизнеса. В разговоре будет затронут и такой нюанс, как продюсирование будущих звезд креативных индустрий. Экономика талантов не менее горячая тема, чем ESG. Open-talk берется ответить на самые актуальные вопросы, от поиска и поддержки кад-ров для креативной экономики до роли образования в выращивании специалистов для творческого бизнеса. В разговоре будет затронут и такой нюанс, как продюсирование будущих звезд креативных индустрий.

Роуд-шоу: от инвестпроектов до ESG

Впервые презентованный на КЭФ в 2018 году, формат роуд-шоу стал не-отъемлемой частью главного делового форума Сибири. В 2022 году роуд-шоу «проедет» маршрутом не только привычных, но и новых тем.

«Роуд-шоу инвестиционных проектов Енисейской Сибири»

Ведущие российские компании презентуют планы по реализации масштабных инвестиционных инициатив в различных отраслях. Среди участников первые лица компаний, руководители регионов, эксперты.

«ESG-роуд-шоу»

Крупнейшие предприятия Сибири представят свои проекты в сфере экологии и расскажут о ведении бизнеса, основанного на принципах экологической, социальной и корпоративной ответственности.

«Роуд-шоу проектов к 400-летию Красноярска»

Над концепцией развития города до 2028 года работают специалисты мэрии, правительства края, общественники, а также эксперты по стратегическому планированию КБ «Стрелка». Роуд-шоу наглядно покажет, как изменится Красноярск к этому времени — развитие инфраструктуры, новая застройка, благоустройство общественных пространств и защита культурного наследия.