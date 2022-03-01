Goldman Group приобрел «Таежный» и «Исток»

Знаменитый племзавод «Таежный» в 2022 году получит новое развитие. Вместе с этим вырастет производство молока и говядины в Красноярском крае.

Предприятие со всеми активами и брендом «Исток» приобрел сибирский холдинг Goldman Group. В том числе — плодородные земли для выращивания зерна и рапса.

После покупки «Таежного» холдинг Романа Гольдмана увеличил свой земельный фонд в несколько раз. Эксперты рынка ожидают в 2022 году небывалый спрос на российскую пшеницу, в частности, выращенную в Сибири. Климат в некогда суровом регионе за последние десятилетия заметно смягчился, поэтому сибирская житница становится ключевым производителем зерна на территории от Восточной Европы до Китая — здесь нет свойственной южным районам засухи и аномальных тропических ливней. Благодаря технологиям точного земледелия и современным методам ведения сельского хозяйства Goldman Group является многолетним лидером по урожайности зерна, опережая среднестатистические на 22-24%. Теперь холдинг намерен масштабировать направление растениеводства, приобретя земли и закупив под посевной сезон новую высокоэффективную спецтехнику на 300 млн рублей.

Отметим, что «Таежный» — это стратегическое предприятие с полным замкнутым циклом. Более полувека совхоз в прямом смысле кормил Норильск, обеспечивая поставки продовольствия в заполярный город. Племенное поголовье отмечено высшими наградами международных отраслевых форумов в Париже и других городах. Как и прежде, предприятие специализируется на выращивании племенного поголовья крупного рогатого скота и производстве молока с последующей переработкой на собственного молочном заводе и мясоперерабатывающем комбинате. По состоянию на март 2022 года все предприятия совхоза оснащены высокопроизводительным оборудованием немецкого, шведского и итальянского производства. При этом, сервисное обслуживание осуществляется российскими специалистами, а все комплектующие подобраны с учетом возможной замены на аналоги отечественного производства.

Холдинг Goldman Group интегрирует приобретенные активы в свою производственную цепочку, масштабирует основные направления деятельности, а также придаст новый импульс самому популярному в регионе молочному бренду «Исток», под которым производится 11 видов натуральной молочной продукции, представленной во всех сетях Красноярского края и фирменной рознице предприятия.