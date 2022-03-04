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Сибирякам предлагают бесплатно оформить карту «Мир»

Сибирякам предлагают бесплатно оформить карту «Мир»
Иллюстрация: банк «Левобережный»

Получите карту «Мир» с бесплатным выпуском и обслуживанием, снятием наличных в банкоматах любых банков без комиссии, кешбэком до 1 500 рублей в месяц в Банке «Левобережный»

#НОВОСТИ

Обработка всех операций по картам в России непрерывно обеспечивается «Национальной системой платежных карт». Все средства клиентов на счетах сохранены, все операции по оплате товаров и услуг, в том числе в интернет-магазинах, доступны в обычном режиме. Если у вас нет карты «Мир», оформите ее, чтобы оплачивать покупки ей или смартфоном без ограничений.

Преимущества карты «Мир» Банка «Левобережный»:

  • выпуск и обслуживание – 0 рублей*;
  • бесплатно снятие денег в банкоматах любых банков в рамках условий обслуживания;
  • переводы до 100 000 рублей в месяц по Системе быстрых платежей без комиссии;
  • льготные условия кредитования;
  • возможность оформить детскую карту для ребенка 7 лет и старше;
  • удобные способы оплаты покупок – картой или без нее через приложения ApplePay на iOS и MirPay на Android;
  • дополнительный доход в виде кешбэка деньгами от банка – возврат до 1 500 рублей в месяц при тратах всего от 5 000 рублей (включая 10% – за оплату проезда в общественном транспорте и 5% – за оплату услуг ЖКХ, а также другие важные категории – АЗС, аптеки и др.);
  • кешбэк от платежной системы «Мир» – возврат до 20% от суммы покупок по акциям «Национальной системы платежных карт» (НСПК).

Подать заявку на пластиковую карту можно любым удобным способом – на сайте, по телефону 8-800-3333-555, в мобильном приложении BL-online (6+) или в офисе банка по адресу: Красноярск, ул. Молокова, 60.

Цифровая карта оформляется в приложении банка и ей можно пользоваться в считанные минуты после подачи заявки – переводить деньги, рассчитываться за товары и услуги, снимать и вносить наличные и т.д. Впоследствии при желании вы можете оформить к цифровой карте пластиковую.

Чтобы заказать карту в мобильном приложении BL-online, зайдите в свой профиль (кнопка в левом верхнем углу), нажмите «Открыть новый продукт», справа от надписи «Заказать карту» нажмите на «Все», выберите карту «Мир Привилегия +» и нажмите «Оформить». При заказе цифровой карты поставьте галочку в графе «Выпустить карту без пластика».

Задать вопросы можно специалистам по бесплатному номеру 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный».

* Бесплатное обслуживание предоставляется в одном из случаев: при зачислении на карту зарплаты, пенсии, стипендии или социальных выплат; при оплате покупок по карте или остатках на счетах и вкладах в зависимости от условий пакетов услуг. В иных случаях взимается абонентская плата.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО).
Лицензия Банка России №1343.

 

Автор: Александр Вознесенский
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