Выгодное партнерство: почему бизнес выбирает «Ситилинк»

О квантовом росте компании «Ситилинк» в последние годы свидетельствуют финансовые и операционные результаты за 2021 год, впервые озвученные публично.

В прошедшем году товарооборот компании вырос на 26 % и составил 175 млрд рублей. «Ситилинк» продолжил активно развивать рознично-складскую сеть по всей России и за прошлый год открыл 262 новые точки. Расширение ассортимента — еще одно направление стратегии развития компании. Сейчас на площадке представлено около 150 тыс. товарных позиций. Клиентская аудитория компании также значительно приросла: ежедневная аудитория сетевого сервиса составила около 2,3 млн человек.

Растущим направлением компании является обслуживание корпоративных клиентов. Почему бизнес выбирает ритейлера?

Устройство компании «Ситилинк» позволяет бизнесу в одном месте осуществить закупку мебели, канцтоваров, офисной и бытовой техники и многого другого, что существенно экономит ресурсы. Регистрация юрлица происходит на сайте компании. После оформления личного кабинета партнер может приступать к заказу через аккаунт или обратиться к персональному менеджеру. В личном кабинете будет сформирован счет на оплату, который можно выгрузить еще до оформления заказа. Оплатить его также можно онлайн.

Корпоративные клиенты компании получают ряд привилегий: участие в закрытых распродажах, особые условия возврата, повышенный кешбэк и многое другое.

Все больше юридических лиц предпочитают решать возникшие вопросы дистанционно, и этот критерий зачастую становится одним из ключевых при выборе поставщика. «Ситилинк» удалось предугадать эту тенденцию.

— Для удобства наших клиентов мы всегда старались развивать и офлайн, и онлайн-каналы. Подобная омниканальность дает нашим партнерам возможность выбрать для себя максимально комфортный вариант взаимодействия с магазином. Главная задача «Ситилинка» — поддерживать рост российского рынка электронной коммерции и быть полезным и выгодным бизнесу, — подчеркивает Наталья Андреева, управляющий директор компании «Ситилинк» региона Красноярск.

Предоставить необходимый товар не всегда достаточно, поэтому лучше всего, когда ритейлер также предлагает услуги по подъему, сборке, установке, гарантийному обслуживанию и прочее. Таким образом, закрывая в одном месте все свои потребности, организация сберегает существенную часть ресурсов.

За каждым партнером «Ситилинка» закрепляется персональный менеджер, который вникает в специфику бизнеса, его потребности и всегда готов проконсультировать клиента удобным способом: по телефону, электронной почте или в Telegram. Для тех, кто предпочитает личное общение, в магазинах сети есть отделы корпоративных продаж.

Обращаясь в «Ситилинк», клиенты могут быть уверены в получении экспертизы высокого уровня. Причем касается это не только осведомленности менеджеров, но и экспертного комьюнити, созданного на клиентской базе. Компания стимулирует постоянных покупателей публиковать отзывы и подробные обзоры на свои покупки, что в свою очередь облегчает процесс выбора другим пользователям.

В числе партнеров сети уже более 200 тыс. компаний по всей России. Выбирая ритейлера для сотрудничества, предприятия прежде всего ориентируются на соответствие ценовым запросам, своевременные поставки и уровень обслуживания — от оформления заказа до его получения.

— «Ситилинк» не стремится ставить работу с какими-то определенными сферами бизнеса в приоритет и старается находить индивидуальный подход к каждому клиенту. Однако среди наших партнеров сегодня преобладают компании из таких сфер, как производство, торговля и строительство. В нашем портфеле представлено порядка 150 тыс. товаров, которые поставляются от

1 тыс. мировых производителей, что позволяет нам предлагать клиентам широкий выбор по привлекательным ценам без задержек поставок, — резюмирует Наталья Андреева.

СИТИЛИНК регион «Красноярск»

г. Красноярск, ул. Абытаевская, д.2, Вавилова, 1, стр.54 ТЦ «Бульвар»

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