Теперь свой дом можно построить в два раза дешевле городской квартиры!

Международная группа компаний Tiksan Group запустила в Красноярске собственное производство SIP-технологии для строительства домов, и по этому поводу накануне прошло торжественное открытие.

SIP-панели на сегодняшний день – одни из самых эффективных и технологичных. Цифры говорят сами за себя: панели энергоэффективнее дерева и газобетона в 3 раза, в 3 раза теплее бруса. И если вы до сих пор думали, что кирпичные дома – самые теплые, вы заблуждались: дом по SIP-технологии в 15 раз (!) теплее кирпича. Как это важно нам, сибирякам.

Важный фактор, особенно сейчас – конечно, цена. Строительство дома обходится в два раза дешевле городской квартиры! Средняя стоимость квадрата – всего 50 тысяч рублей. Такие цены в Красноярске были лет 10 назад.

По словам генерального директора Tiksan Group Сергея Кима, который открывал производство, SIP-технологии – наше ближайшее будущее.

Для нас сегодня – очень важный день, хотя мы запустили уже четвертое производство в нашей группе компаний. Принцип открытости – наше конкурентное преимущество. Наши клиенты или потенциальные клиенты видят весь процесс от и до: от готового проекта дома своей мечты до изготовления домокомплекта и его сборки высококлассными специалистами. Мы готовы показывать и весь технологический процесс, и всю отчетную документацию. Стоимость дома будет понятна уже на этапе проектирования, цена гарантированная».

Уже сейчас у Tiksan Group есть готовый шоурум – это целый дом, построенный по современной технологии. Сюда может зайти каждый потенциальный клиент и посмотреть на дом снаружи и изнутри. Для тех, кто еще сомневается: сейчас в России насчитывается более 60 тысяч построенных объектов именно по такой современной технологии. Десятки тысяч довольных семей уже переехали в свой дом!

Отметим, что международная группа компаний Tiksan Group на рынке с 2010 года, активно развивает 10 направлений бизнеса. Общий штат сотрудников - более 350 человек. Успешные дилерские и франчайзинговые сети, партнёры работают в свыше чем 100 городах России, странах СНГ и Европы, более чем в 25 странах мира.

Кстати! На строительной выставке с 16 по 19 марта в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) будет работать выставочный стенд компании Tiksan Grouр. Здесь можно познакомиться с технологией, готовыми решениями домов из этой технологии, вариантами отопления, получить консультацию эксперта.