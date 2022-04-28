Актуальные услуги: Выкуп, комиссия, trade-in у официального дилера Mercedes-Benz

Сейчас в дилерском центре Mercedes-Benz можно поставить автомобиль на комиссию, осуществить быструю продажу либо обменять его с доплатой на новый автомобиль с пробегом.

Подробнее о каждой из услуг:

Выкуп

Если клиенту необходимо осуществить быструю продажу автомобиля, в дилерском центре ОРИОН можно заключить сделку и получить денежные средства в течение одного-двух дней. Транспортное средство подлежит бесплатному осмотру и диагностике, его стоимость оценивается специалистами исходя из состояния и года выпуска. Компания ОРИОН выкупает автомобили всех марок, независимо от премиальности бренда.

Комиссия

Собственник автомобиля, желающий продать свой автомобиль, может сэкономить время на размещении объявлений о продаже и встречах с потенциальными покупателями. Есть возможность выставить свой автомобиль на продажу в шоуруме дилерского центра ОРИОН. Таким образом, вопросы, связанные с коммуникацией с клиентами, подаче и обновлении информации на автомобильных порталах (среди которых и собственные площадки дилера), компания берет на себя. Важным преимуществом данного направления является наличие у дилерского центра ОРИОН собственной клиентской базы, что гарантирует более быструю реализацию автомобиля.

Вместе с этим, продавец может не беспокоиться о чистоте и сохранности автомобиля. После продажи автомобиля, собственник получит денежные средства с удержанием приемлемой комиссии за оказанные услуги.

Trade-in

Trade in — это услуга приема старого автомобиля в счет покупки нового. На сегодняшний день это самый действенный способ приобрести новый Mercedes-Benz. Программа действует и для новых, и для подержанных автомобилей (в том числе тестового парка компании ОРИОН). Автомобиль принимается дилерским центром, вся сумма денежных средств зачитывается при расчете за новый. Клиентом доплачивается только разница в стоимости.

Trade-in дает покупателю преимущество в экономии времени и денег, требующихся для самостоятельной продажи старого автомобиля.

Все принятые тем или иным способом автомобили доступны для ознакомления и покупки в дилерском центре ОРИОН. Компания гарантирует чистую историю и честный пробег для каждого продаваемого от ее имени автомобиля. Получить консультацию специалистов дилерского центра Mercedes-Benz можно по телефону +73919869623.

Актуальный склад новых автомобилей Mercedes-Benz: https://inlnk.ru/zaJg4V

Автомобили с пробегом: https://inlnk.ru/l0XDaz