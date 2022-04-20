В Красноярске можно взять льготную ипотеку на апартаменты

В апреле ЖК "Золотое Сечение" предлагает субсидированную застройщиком ипотеку на первый год или на весь срок кредитования.

Минимальная ставка составит от 12%, и уже скоро апартаменты начнут приносить пассивный доход. Апартаменты в ЖК «Золотое Сечение» площадью от 30 до 57 кв.м. спроектированы как студии евроформата с интересными дизайнерскими решениями: эркерные окна, подоконники-диваны, панорамное угловое остекление. Статус апартаментов предполагает универсальность в использовании — для собственного проживания, под офисы или централизованную сдачу в аренду через УК. Цена такой недвижимости сегодня стартует от 3,5 млн. руб. Учитывая возможность льготной ипотеки, это один из самых доступных вариантов покупки в новом ЖК на Взлётке.



Подробный расчет условий по ипотеке Вы можете получить в отделе продаж ЖК «Золотое Сечение» по телефону: +7 (391) 219-17-16

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