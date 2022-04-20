Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.04
79,45
86,42
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске можно взять льготную ипотеку на апартаменты

В Красноярске можно взять льготную ипотеку на апартаменты
Иллюстрация: mental-plus.ru

В апреле ЖК "Золотое Сечение" предлагает субсидированную застройщиком ипотеку на первый год или на весь срок кредитования.

#НОВОСТИ

Минимальная ставка составит от 12%, и уже скоро апартаменты начнут приносить пассивный доход. Апартаменты в ЖК «Золотое Сечение» площадью от 30 до 57 кв.м. спроектированы как студии евроформата с интересными дизайнерскими решениями: эркерные окна, подоконники-диваны, панорамное угловое остекление. Статус апартаментов предполагает универсальность в использовании — для собственного проживания, под офисы или централизованную сдачу в аренду через УК. Цена такой недвижимости сегодня стартует от 3,5 млн. руб. Учитывая возможность льготной ипотеки, это один из самых доступных вариантов покупки в новом ЖК на Взлётке. 


Подробный расчет условий по ипотеке Вы можете получить в отделе продаж ЖК «Золотое Сечение» по телефону: +7 (391) 219-17-16

Планировки на сайте: mental-plus.ru

В Красноярске можно взять льготную ипотеку на апартаменты 1

В Красноярске можно взять льготную ипотеку на апартаменты 2

В Красноярске можно взять льготную ипотеку на апартаменты 3

ООО «УЮТНЫЙ ДОМ 2010».
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк.

 

 

Автор: Александр Вознесенский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске построят мост на Пашенном за 162 млн рублейВ Красноярске построят мост на Пашенном за 162 млн рублей
  • Перрон аэропорта «Красноярск» отремонтирует компания из Спб за 2,3 млрд рублейПеррон аэропорта «Красноярск» отремонтирует компания из Спб за 2,3 млрд рублей
  • Aviasales назвал Красноярск столицей сусликовAviasales назвал Красноярск столицей сусликов
  • «Огромные очереди и проблемы с логистикой»: красноярцы раскритиковали «Музейную ночь»«Огромные очереди и проблемы с логистикой»: красноярцы раскритиковали «Музейную ночь»
  • Весна, цветы и кадры: приглашаем на «Фестиваль кадровых решений»!Весна, цветы и кадры: приглашаем на «Фестиваль кадровых решений»!
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.