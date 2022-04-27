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Сибирский банк снизил ставку по кредитам до 9,9% годовых

Сибирский банк снизил ставку по кредитам до 9,9% годовых
Иллюстрация: банк «Левобережный»

Потребительский кредит «Легкий и быстрый» можно оформить в Банке «Левобережный». Это доступный вариант для тех, кому срочно понадобились средства на неотложные нужды.

#НОВОСТИ

Для оформления кредита не требуется подтверждения дохода, что экономит ваше время и силы на сбор документов и получение денежных средств. Заявка рассматривается в течение 1 часа.

Минимальная ставка 9,9% годовых действует при:

  • страховании жизни и здоровья;
  • оплате покупок по карте кредитными средствами в первые 25 дней после заключения договора.

Всем, у кого нет карты «Левобережного», банк оформляет мгновенную дебетовую карту с бесплатным выпуском и обслуживанием.

Кредит «Легкий и быстрый» выдается на сумму от 5 000 до 100 000 рублей.

Получить консультацию и подать заявку на кредит можно на сайте, в мобильном приложении BL-online, по телефону 8-800-3333-555 или в офисе Банка «Левобережный» на ул. Молокова, 60.

Срок кредита «Легкий и быстрый» – 6, 12, 18, 24 мес. Ставка (в процентах годовых) определяется для каждого заемщика индивидуально с учетом страхования его жизни и здоровья (далее – страхование) и соблюдения заемщиком условия безналичного расходования за первые 25 дней договора 80% и более суммы кредита в торгово-сервисных предприятиях (далее – условие): 9,9% – при страховании и выполнении условия, 29,9% – при отсутствии страхования, но выполнении условия, 34,5% – при отсутствии страхования и/или невыполнении условия. Подробнее на nskbl.ru.

Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте nskbl.ru.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

 

Автор: Александр Вознесенский
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