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Радио Record начнет вещание в Красноярске

Радио Record начнет вещание в Красноярске
Иллюстрация: adiorecord.ru

Группа компаний Выбери Радио запускает радио Record в мае. Радиостанция станет 5-ой в Красноярском филиале и 100-ой в холдинге.

#НОВОСТИ

Радио Record — первая танцевальная радиостанция России. Вещает в 174 городах и в сети Интернет. Основа формата — западная танцевальная музыка, а также клубная музыка, эксклюзивные ремиксы на популярные композиции и качественные российские танцевальные треки. Каждый трек специально обработан и сведен со следующим в микс, что придает эфиру максимальную динамику. В часе в 2 раза больше треков, чем на обычных радиостанциях.

На сайте radiorecord.ru 85 радиоканалов с электронной музыкой на любой вкус. Собственные мероприятия и фестивали — важная часть радиостанции. Рекорд организовывает Sensation, Пиратская Станция, Супердискотека 90-х, Trancemission и другие. 

Аудитория радио Record — это современные молодые люди 20-35 лет, наиболее активные потребители товаров, услуг и технологий.

Выбери Радио — эксперт №1 в области управления радиоактивами, организации вещания, продаж, программирования эфира и маркетинга региональных радиостанций. Крупнейший региональный радиохолдинг России входит в состав «МЕДИА1». В Красноярске представлен радиостанциями: «Европа Плюс», Love Radio, «Новое Радио», «Радио 7 на семи холмах».

«МЕДИА1» — ведущая российская группа компаний, объединяющая динамично развивающиеся активы: телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю», «Канал Disney», оператора наружной рекламы Gallery и «Выбери Радио». 

 

Автор: Александр Вознесенский
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