В Красноярске открывается новый «Мясничий»

Больше качественного мяса на этот раз — жителям правобережья. Специализированный шоп-ин-шоп появится на базе дискаунтера «Хороший».

Компания открывает новый магазин в Красноярске. Специализированный шоп-ин-шоп появится на базе дискаунтера «Хороший», по адресу: ул. Павлова, 40 в Кировском районе города.

«Мясничий» не предает традиций. В отделе будет представлен широкий ассортимент продукции. Свинина, говядина, птица — свежее мясо местного производства, а также фарш, домашние полуфабрикаты, деликатесы и консервация — все, что так любят покупать в «Мясничем» красноярцы.

Здесь же можно купить заранее подготовленное для жарки или запекания мясо. Это значительно сэкономит время — на подготовку к приготовлению его тратить не потребуется.

Особенно такие опции удобны в сезон пикников — согласитесь, приятно, не торопясь заехать в магазин и выбрать мясо, порезанное на кусочки нужного размера, в любимом маринаде. Останется только закинуть на решетку или мангал. При правильном приготовлении шашлык получится нежным, сочным и ароматным. Добавьте к нему веточку зелени и наслаждайтесь.

Так, отдел «Мясничий» станет очередным идеальным местом для покупок, ведь привыкшие посещать «Хороший» горожане теперь смогут купить здесь весь продуктовый набор. Идти за мясом куда-то еще не придется.

Новый «Мясничий» ждет за покупками 6.05 с 10.00.

Приходите за покупками!