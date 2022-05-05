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В Красноярске открывается новый «Мясничий»

В Красноярске открывается новый «Мясничий»
Иллюстрация: "Мясничий"

Больше качественного мяса на этот раз — жителям правобережья. Специализированный шоп-ин-шоп появится на базе дискаунтера «Хороший».

#НОВОСТИ
Компания открывает новый магазин в Красноярске. Специализированный шоп-ин-шоп появится на базе дискаунтера «Хороший», по адресу: ул. Павлова, 40 в Кировском районе города. 
 
«Мясничий» не предает традиций. В отделе будет представлен широкий ассортимент продукции. Свинина, говядина, птица — свежее мясо местного производства, а также фарш, домашние полуфабрикаты, деликатесы и консервация — все, что так любят покупать в «Мясничем» красноярцы.
 
Здесь же можно купить заранее подготовленное для жарки или запекания мясо. Это значительно сэкономит время — на подготовку к приготовлению его тратить не потребуется. 
 
Особенно такие опции удобны в сезон пикников — согласитесь, приятно, не торопясь заехать в магазин и выбрать мясо, порезанное на кусочки нужного размера, в любимом маринаде. Останется только закинуть на решетку или мангал. При правильном приготовлении шашлык получится нежным, сочным и ароматным. Добавьте к нему веточку зелени и наслаждайтесь.
 
Так, отдел «Мясничий» станет очередным идеальным местом для покупок, ведь привыкшие посещать «Хороший» горожане теперь смогут купить здесь весь продуктовый набор. Идти за мясом куда-то еще не придется.
 
Новый «Мясничий» ждет за покупками 6.05 с 10.00. 
 
Приходите за покупками!
Автор: Александр Вознесенский
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