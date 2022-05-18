Как в Скандинавии: красноярский «РостТех» «добился» 90-процентной сортировки мусора

Уникальное «достижение» правобережного регоператора ТКО зафиксировали экологические активисты Красноярска.

«РостТех» недавно поймали за «рекультивацией» полигона промышленных отходов в районе Бадалыка обычным мусором, привезенным с другого его же полигона.

Общественники посчитали, сколько мусоровозов приезжает на полигон «Шинник» и сколько «хвостов» после сортировки мусора отправляется на полигон «Автоспецбаза». Напомним, первый полигон официально закрыт и не работает, а на второй оба красноярских регоператора обязаны вывозить собранные во дворах отходы.

Оказалось, что сортировочный комплекс компании «РостТех» добился «феноменальных» результатов, которым позавидуют даже в Европе. По подсчетам активистов, после так называемой сортировки на «Автоспецбазу» выехало около 10% завезенного мусора. А значит, 90% отходов сортируется до полного исчезновения. Аналогичные показатели есть только в странах Скандинавии. Вероятно, в хозяйстве главы «РостТеха» г-на Шепелева, который сейчас находится под домашним арестом, все устроено ровно так же.

На деле же основной объем отходов продолжает оставаться на официально закрытом полигоне «Шинник». Сейчас он в процессе рекультивации. И это уже основание для еще одного уголовного дела, т.к. захоронение отходов на закрытом полигоне — экологическое преступление.

Кроме того, те же экоактивисты обнаружили, что рекультивация «Шинника» идет с помощью земли с соседнего участка, который находится в статусе земли сельхозназначения. Знает ли собственник-сосед об этом — большой вопрос.

«За кадром» остается и вопрос вполне себе материального ущерба, который из-за использования РостТехом таких «современных» методов работы несет краевое предприятие полигон «Автоспецбаза» — как принимающая сторона, которой региональные операторы платят за объемы утилизированных отходов, — и городской и краевой бюджеты, в которые платится налог за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

По самым скромным подсчетам экоактивистов, только за год работы «РостТех» сэкономил на платежах «Автоспецбазе» 88 млн рублей, а сумма недополученных бюджетами денег за НВОC составляет около 17 млн рублей. Неплохая экономия для «прогрессивного» предпринимателя, на которую по-прежнему закрывают глаза все ответственные органы. Видимо, ждут, когда общественники возьмут инициативу в свои руки, и от официальной проверки уникального во всех отношениях бизнеса г-на Шепелева будет уже не отвертеться.