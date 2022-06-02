Модульбанк запустил новые бесплатные сервисы для продавцов на маркетплейсах

Модульбанк — первый банк для предпринимателей, который выстраивает целую систему поддержки для своих клиентов. Одно из направлений, которое активно пользуется спросом — пакет сервисов «Маркетплейс».

Пакет сервисов «Маркетплейс». Это набор сервисов «под ключ», который помогает развивать свой бизнес на маркетплейсах.

Пакет подходит для опытных продавцов и начинающих предпринимателей. Он поможет выбрать нишу для старта, оптимизировать вложения и сократить риски, связанные с запуском своего магазина на маркетплейсе.

В рамках пакета доступна уникальная опция — вывод прибыли, полученной с маркетплейсов, с бизнес-счета на счет физлица с комиссией 0%. Также доступны льготные кредиты на закупку товара от 6,5% годовых с беспроцентным периодом 55 дней. Для получения кредита нужно только подключить пакет «Маркетплейс», никаких документов и справок предоставлять не нужно. Банк принимает решение в течение дня.

Клиентам доступен бесплатный сервис аналитики продаж «МаркетМетрика», где можно исследовать рыночные тренды и оценивать продажи конкурентов. А также сервис «МаркетИнститут» – это бесплатный курс по работе на маркетплейсах, он охватывает весь путь начинающего продавца: от регистрации на маркетплейсе до поставки товара и первой выручки.

Сервис «МаркетСертификация» поможет продавцам сертифицировать свои товары. При открытии счета банк бесплатно оформит продавцу первое отказное письмо, и дальше будет помогать с оформлением отказных писем, сертификатов и деклараций соответствия по льготным ценам.

Также можно подключить сервис «МаркетБухгалтер» и передать бухгалтерию специалистам, у которых есть богатый опыт работы с маркетплейсами. Они помогут учесть операции импорта, включая торговлю с Китаем и валютные операции, рассчитать налоги и отправить отчётность в налоговую. Сервис работает с неограниченным количеством маркетплейсов — предприниматель может продавать товар на Wildberries, Ozon, Goods, «Яндекс.Маркет», а специалист «МаркетБухгалтера» будет вести учет по всем площадкам.

Развивая пакет сервисов, в мае Модульбанк оборудовал и запустил собственный Центр Дизайна для продавцов на маркетплейсах и бесплатный пакет услуг по производству продающего контента для торговых площадок — от оформления карточек товаров, до инфографики и видео-материалов. Для клиентов Модульбанка с пакетом «Маркетплейс» все услуги по производству контента доступны бесплатно, без ограничений количеству товара, фото-и видеоконтента.

Под запрос предпринимателя банк производит фото и видео любой сложности, в том числе предметную съемку, видео-360°, rich-контент. К съемке можно привлечь профессиональных фотомоделей по контракту с модельным агентством. Предприниматель присылает в студию свои товары и в течение 2-3 дней получает готовые обработанные фото и смонтированное видео, которые могут быть дополнены инфографикой или другими элементами дизайна. Весь контент адаптируется под целевые торговые площадки.

И наконец, предприниматель может заказать сервис «МаркетЭксперт» — тогда профессиональный менеджер по работе с маркетплейсами возьмет на себя полное сопровождение магазина, в том числе сертификацию товаров, разработку товарных карточек — включая производство фото, видеоматериалов и инфографики, помощь в закупках из Китая, и другие услуги.

«Наша задача - помогать предпринимателям расти. Поэтому мы создаем всю необходимую инфраструктуру, в том числе небанковскую, чтобы поддерживать рост и развитие своих клиентов», — говорит Павел Семенов, член правления Модульбанка.

Узнать подробную информацию и оставить заявку на подключение можно по ссылке — пакет сервисов «Маркетплейс».