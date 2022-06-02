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Лесные пожары в Красноярском крае полностью потушены

Лесные пожары в Красноярском крае полностью потушены
Иллюстрация: lpcentr.ru

Еще вчера в регионе горело минимум 2,9 тыс. гектаров лесов.

#НОВОСТИ
На утро 2 июня 2022 года в Красноярском крае нет действующих лесных пожаров. Об этом сообщили в правительстве региона, со ссылкой на информацию краевого Лесопожарного центра.
За прошедшие сутки в лесах края ликвидировали 7 лесных пожаров на площади 2,9 тыс. га. Очаги возгораний действовали в Богучанском, Емельяновском, Абанском районах и Дивногорске», — рассказали в краевом Минлесхозе.
Меж тем режим ЧС в крае сохраняется. Разводить костры, жечь мусор и траву запрещено. В лес тоже можно ходить лишь при определенных условиях. Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность. Леса патрулируют сотрудники Лесопожарного центра. Также задействованы авиация и дроны.
 
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За прошедшие сутки в лесах края ликвидировано 13 пожаров на площади 1,6 тыс. га. Остановлено распространение 11 пожаров на площади 34,3 тыс. га. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.

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В муниципалитетах региона завершилась расчистка территорий, пострадавших от пожаров. К 6 июня эту работу выполнят в наиболее пострадавшем населенном пункте — Уяре.

Автор: Петр Савельев
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