Енисейское речное пароходство признали лидером отрасли

Компания показала лучшие результаты по итогам года среди речников азиатской части России.

Победителем конкурса «Лидер отрасли» среди речных судоходных компаний, осуществляющих грузовые перевозки в азиатской части Росси, по итогам 2022 стало Енисейское речное пароходство (входит в группу «Норникель»).

Экспертная комиссия конкурса проанализировала финансовое положение компаний-участников и их результаты деятельности в динамике за три последних года. Также при оценке учитывались меры по защите окружающей среды, социальный пакет работников, поддержка ветеранов, благотворительность.

Так, в навигацию 2022 ЕРП доставила потребителям 3,7 млн тонн грузов (на 33% больше, чем годом ранее), а на подготовку флота к навигации-2023 направлено 764 млн рублей. Еще порядка 300 млн рублей (+65% к 2021) было вложено в природоохранные мероприятия. По совокупности этих и ряда других показателей пароходство и признали лучшим среди подобных компаний.

2022 стал для енисейских речников настоящей проверкой на прочность: начиная с июля уровень воды в Енисее держался на критически низких отметках. И только благодаря слаженным действиям коллектива Енисейского речного пароходства и его дочерних предприятий, Лесосибирского и Красноярского речного портов, удалось оперативно перестроить работу по доставке грузов и выполнить план перевозок с превышением на 10%», — отмечает генеральный директор «Норникель-ЕРП» Ольга Ксанф.

Также Енисейское речное пароходство сейчас активно работает над обновлением парка крупнотоннажных барж — одного из основных средств транспортировки грузов по воде на Севере. В частности, компания заказала 10 таких плавсредств на Самусьском судостроительном заводе. Общая стоимость контракта составляет более 2 млрд рублей. Первые две баржи уже построены и введены в эксплуатацию осенью 2022. Еще четыре пополнят флот енисейских речников в этом году.

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