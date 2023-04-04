Почти 40% предприятий МСБ заявили о падении выручки на начало 2023

Самое ощутимое сокращение зафиксировали в сфере торговли.

39% предприятий, относящихся к малому и среднему бизнесу, заявили о снижении выручки по итогам 2022 — об этом сообщает «РБК Тренды». 3 апреля ресурс актуализировал данные о показателях самочувствия МСБ на начало 2023.

Аналитики отмечают, что тяжелее прочих пришлось сфере торговли: 46% ее представителей рассказали о сокращении выручки.

Само динамичное развитие зафиксировали среди предприятий, занятых производством: 47% таких компаний заявили о приросте выручки.

При этом больше трети компаний, относящихся к МСБ, отметили отсутствие позитивных факторов в 2022. Уточняется, что половина малых и средних предпринимателей заявили о том, что одним из сильнейших стрессоров для их дела — снижение платежеспособности населения.

Кроме того, в «РБК Тренды» отмечают, что по итогам 2022 в России количество закрывшихся компаний превысило открывшиеся на 13,6%.

Еще одним заметным трендом стало привлечение МСБ льготных кредитов: за 2022 их суммарный объем составил 1,3 трлн рублей.

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