Рейс Иркутск…Красноярск был задержан из-за неисправности

О данном инциденте сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно информации авиаторов, командир воздушного судна прервал взлет, так как сработал датчик бортового радиоэлектронного оборудования.

Сообщается, что технические специалисты оперативно устранили неисправность и самолет вылетел в Красноярск.

В настоящее время сотрудники Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры проводят проверку данного происшествия.

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