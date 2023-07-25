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Рейс Иркутск…Красноярск был задержан из-за неисправности

Рейс Иркутск…Красноярск был задержан из-за неисправности
Иллюстрация: phonoteka.org

25 июля 2023 в аэропорту Иркутска произошла задержка авиарейса № 127 Иркутск…Красноярск из-за срабатывания датчика на борту самолета.

#НОВОСТИ

О данном инциденте сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно информации авиаторов, командир воздушного судна прервал взлет, так как сработал датчик бортового радиоэлектронного оборудования.

На борту рейса находилось 118 пассажиров, включая 12 несовершеннолетних.

Сообщается, что технические специалисты оперативно устранили неисправность и самолет вылетел в Красноярск.

В настоящее время сотрудники Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры проводят проверку данного происшествия.

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Автор: Петр Савельев
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