В Октябрьском районе Красноярска может снова возникнуть ЧС из-за подтопления домов

Многострадальная 2-ая Огородная снова в фокусе внимания муниципальных властей.

Ситуация с подтоплением подвалов домов № 24 и 25 по ул. 2-ая Огородная, что в Октябрьском районе Красноярска, снова близка к чрезвычайной. Это следует из постановления главы города, которое опубликовано на сайте мэрии.

Признать ситуацию, сложившуюся в районе жилых № 24, 25 по ул. 2-й Огородной в связи с подтоплением подвальных помещений, представляющей угрозу возникновения чрезвычайной ситуации муниципального характера. Перевести органы управления и силы городского звена территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края в режим функционирования „Повышенная готовность“», — сказано в документе.

Департаменту городского хозяйства Красноярска поручено изучить происходящее и устранить причины.

Дома на 2-ой Огородной топит с осени 2021. Тогда это был только 24 дом. Гидрогеологические исследования показали, что всему виной подземная река. Ситуацию признали чрезвычайной и выделили 10 млн рублей из резервного фонда города на контраварийные мероприятия. В частности, речь идет об установке дренажной системы, для отвода воды. Они были завершены и режим ЧС тогда сняли.

Как рассказали DK.RU в департаменте горхозяйства, после завершения и запуска дренажной системы подтопление 24-го дома прекратилось. Но недавно оно опять началось, но с другой стороны. Теоретически источник расположен между 24 и 25 домами. Деньги на ликвидацию будут снова выделены из резервного фонда города. Сколько это будет, станет понятно после выяснения все обстоятельств происходящего.

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