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Красноярск ожидает аномальная жара в последнюю неделю лета 2023

Красноярск ожидает аномальная жара в последнюю неделю лета 2023
Иллюстрация: culture.ru

Синоптики Гидрометцентра выдали прогноз на последнюю неделю августа в Красноярске.

#НОВОСТИ

В понедельник 28 августа днем ожидается до 32°C тепла, переменная облачность, ночью +11°C.

Во вторник 29 августа днем до 29 °C, облачно, ночью +15°C.

В среду днем +23°C, преимущественно облачно, ночью +14°C.

В четверг днем +25°C, частичная облачность, ночью +12°C.

В пятницу 1 сентября днем +25°C, частичная облачность, ночью +14°C.

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Автор: Петр Савельев
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