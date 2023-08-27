Красноярск ожидает аномальная жара в последнюю неделю лета 2023

В понедельник 28 августа днем ожидается до 32°C тепла, переменная облачность, ночью +11°C.

Во вторник 29 августа днем до 29 °C, облачно, ночью +15°C.

В среду днем +23°C, преимущественно облачно, ночью +14°C.

В четверг днем +25°C, частичная облачность, ночью +12°C.

В пятницу 1 сентября днем +25°C, частичная облачность, ночью +14°C.

«РусГидро» потратит миллиард рублей на отделку квартир для релокантов из Москвы Компания подвела итоги аукционов на перепланировку и отделку квартир в жилом районе «Новоостровский» для сотрудников, которые переезжают в Красноярск из Москвы. Новости ДК Красноярск

Красноярск в последние выходные лета 2023 ожидает гроза По прогнозам Гидрометцентра в предстоящие выходные будут облачными и даже грозовыми. Новости ДК Красноярск

Бывшему директору Татышев-парка грозит до 12 лет лишения свободы Прокуратура направила в суд уголовное дело о получении двух взяток на сумму 1 млн рублей экс-директором «Татышев-парк» Сергеем Васильевым. Новости ДК Красноярск

Красноярск вошел в топ-10 мегаполисов с самым дешевым жильем Среднюю стоимость «первичного» квадрата оценивают в 113,3 тыс. рублей, а квадратный метр «вторички» в среднем продают за 102,5 тыс. рублей. Новости ДК Красноярск

В Красноярском крае могут построить атомную станцию Малая атомная станция может появиться на севере региона. Об этом заявил и.о. министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края на форуме «Технопром». Новости ДК Красноярск