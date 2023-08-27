Красноярск ожидает аномальная жара в последнюю неделю лета 2023
Синоптики Гидрометцентра выдали прогноз на последнюю неделю августа в Красноярске.
В понедельник 28 августа днем ожидается до 32°C тепла, переменная облачность, ночью +11°C.
Во вторник 29 августа днем до 29 °C, облачно, ночью +15°C.
В среду днем +23°C, преимущественно облачно, ночью +14°C.
В четверг днем +25°C, частичная облачность, ночью +12°C.
В пятницу 1 сентября днем +25°C, частичная облачность, ночью +14°C.
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