В Красноярске завершился фестиваль музыки «Азия-Сибирь-Европа»
В Красноярске с триумфом завершился фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа».
За 12 дней фестиваль представил 12 музыкальных премьер, красноярская публика услышала самые экзотические звучания.
Последние минуты генеральной репетиции и красноярские музыканты готовы дать завершающий концерт 21 фестиваля «Азия-Сибирь-Европы».
Ежегодно Красноярский камерный оркестр выходит на сцену с именитыми исполнителями, дирижерами всей России и зарубежных стран, репетиции проходят в сжатые сроки, но артисты выкладываются на полную, чтобы звучание их музыки тронуло до глубины души весь зал.
На закрытие зрители услышали произведения русской и зарубежной классики XX века, ранее никогда не звучавшие на сценах Красноярска. Во главе оркестра один из ярчайших дирижеров молодого поколения Иван Никифорчин. С нашими музыкантами он работает впервые.
У нас абсолютно сразу сложилась какая-то химия, и все что я предлагал оркестру, все что мне хотелось бы, чтобы музыканты исполнили сегодня, это выполнялось сразу, это безусловно большой плюс и очень серьезный показатель», — рассказал Иван Никифорчин, дирижер, художественный руководитель «Академии Русской музыки».
В этом году программа уникальна — 12 красноярских и мировых премьер. На всех концертах — аншлаг. Зрители шли за экзотическими звучаниями — цимабала, органа, маримбы, струнного квартета. Этот фестиваль стал особенным для всех.
Он очень был эмоциональный. Очень много новой музыки и сама по себе напряженность рождения новых сочинений прямо у нас на глазах, они придают какой-то особый накал», — поделилась Лариса Маркосьян, исполнительный директор фестиваля «Азия-Сибирь-Европа».
Заключительный концерт зрители венчали бурными овациями.
Феерично завершая фестиваль Красноярский камерный оркестр открывает свой юбилейный 30 творческий сезон.
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