В Красноярске завершился фестиваль музыки «Азия-Сибирь-Европа»

В Красноярске с триумфом завершился фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа».

За 12 дней фестиваль представил 12 музыкальных премьер, красноярская публика услышала самые экзотические звучания.

Последние минуты генеральной репетиции и красноярские музыканты готовы дать завершающий концерт 21 фестиваля «Азия-Сибирь-Европы».

Ежегодно Красноярский камерный оркестр выходит на сцену с именитыми исполнителями, дирижерами всей России и зарубежных стран, репетиции проходят в сжатые сроки, но артисты выкладываются на полную, чтобы звучание их музыки тронуло до глубины души весь зал.

На закрытие зрители услышали произведения русской и зарубежной классики XX века, ранее никогда не звучавшие на сценах Красноярска. Во главе оркестра один из ярчайших дирижеров молодого поколения Иван Никифорчин. С нашими музыкантами он работает впервые.

У нас абсолютно сразу сложилась какая-то химия, и все что я предлагал оркестру, все что мне хотелось бы, чтобы музыканты исполнили сегодня, это выполнялось сразу, это безусловно большой плюс и очень серьезный показатель», — рассказал Иван Никифорчин, дирижер, художественный руководитель «Академии Русской музыки».

В этом году программа уникальна — 12 красноярских и мировых премьер. На всех концертах — аншлаг. Зрители шли за экзотическими звучаниями — цимабала, органа, маримбы, струнного квартета. Этот фестиваль стал особенным для всех.

Он очень был эмоциональный. Очень много новой музыки и сама по себе напряженность рождения новых сочинений прямо у нас на глазах, они придают какой-то особый накал», — поделилась Лариса Маркосьян, исполнительный директор фестиваля «Азия-Сибирь-Европа».

Заключительный концерт зрители венчали бурными овациями.

Феерично завершая фестиваль Красноярский камерный оркестр открывает свой юбилейный 30 творческий сезон.

Читайте далее