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На юге Красноярского края возводится железнодорожный тоннель

На юге Красноярского края возводится железнодорожный тоннель
Иллюстрация: Пресс-служба КрасЖД

Новый поворотный тоннель строится на Красноярской магистрали в районе перегона Кошурниково…Стофато в Курагинском районе.

#НОВОСТИ

Это сложный отрезок трассы с большим перепадом высот: железнодорожный путь на данном участке пересекает отроги Восточного Саяна и горную реку Джебь, — сообщает пресс-служба КрасЖД.

Тоннель строится параллельно действующему однопутному Первому Джебскому тоннелю, построенному в 1964, по которому сейчас осуществляется курсирование поездов на магистрали Междуреченск…Тайшет.

В текущий момент специалисты провели припортальную выемку грунта, смонтировали защитный экран и приступили к проходке тоннеля — буровые машины делают отверстия в скале под взрывчатку, измельченная «динамитом» порода выводится на поверхность подземным самосвальным автопоездом. Пройдено 55 из 267 м общей длинны нового железнодорожного тоннеля.

Строительство ведется в рамках инвестпрограммы «Увеличение пропускной способности участка Артышта…Междуреченск…Тайшет», которая реализуется КрасЖД в рамках второго этапа модернизации Восточного полигона.

Тоннель станет одной из составляющих проекта по возведению вторых главных путей на перегоне Кошурниково…570 км. Всего здесь будет проложено 4,2 км нового полотна.

Кроме того, железнодорожники возведут два новых моста протяженностью 13 и 92 м через реки Кан и Агул.

Полностью завершить работы и открыть двухпутное движение поездов по перегону планируется до конца 2025.

Снятие пропускных ограничений на этой линии позволит увеличить объемы перевозок грузов в восточном направлении.

Стоимость проекта не сообщается.

Ранее Владимир Путин, президент России, поручил построить новый железнодорожный путь через Енисей на участке Красноярск-Восточный…Красноярск-Северный. Рабочий мост на данном участке имеет один путь, по нему организовано реверсивное движение, что не только затрудняет прохождение грузовых составов, но и не позволяет организовать внутригородское пассажирское сообщение. Ответственными назначены Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, и Олег Белозеров, гендиректор РЖД. Доклад по поручению должен быть подготовлен до 15 декабря 2023.

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Автор: Петр Савельев
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